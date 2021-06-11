印度政府2018年申請引渡國際通緝的印度裔港人文子星（Ramanjit Singh）回國受審，本港法院一度裁定部份控罪並非可引渡罪行，其後印度政府上訴得直。文子星對此提上訴，今在高等法院上訴庭聆訊，文子星一方重申，香港和印度的移交逃犯協定沒有列明包括串謀和協助越獄等罪，如果印度政府想就越獄罪行申請引渡，需修改當地引渡法例。上訴庭押後宣判。

文子星屬於重犯，每次上庭警方均嚴陣以待，今日開庭前庭外亦有十多名警員，庭內數名懲教人員均穿上黑色戰術背心。文子星被指在印度管有槍械和假信用卡，羈押期間策劃協助他人越獄，獲准保釋後前往香港，匪徒2016年11月成功劫獄。

2018年6月文子星在香港被捕，前年11月裁判官下令把他交付拘押，等候特首決定移交，涉及藏槍等18項罪行，但不包括協助越獄等罪，理由是不屬於「可准予移交的罪行」。印度政府上訴得直，高院認為串謀和協助越獄是可引渡罪行。

港印引渡協定沒寫越獄罪

文子星一方今陳詞指，雖然本港《逃犯條例》涵蓋越獄罪行，但就個案而言，須審視香港與個別地區的協定。香港與印度的移交逃犯協定第二條中，列明33項准予移交的罪行，不包括越獄；第34項涵蓋未有列明的罪行，條件是可判處拘留至少一年，並且根據雙方法律可准予移交。

文子星一方着重「根據雙方法律」一詞，指根據印度法例，只有「引渡條約規定的罪行」才可引渡，因此移交協定未有列明的越獄罪行並非可移交罪行。大律師謂不同意第34項能「大包圍」涵蓋《逃犯條例》所有罪行，否則移交協定根本毋須列出一系列罪行。如果印度當局希望令越獄罪行變成可移交罪行，可以修改印度方面的引渡法律。

法官薛偉成指詮釋國際協定時，需考慮各地法律差異，靈活解釋，而出於尊重，應力求賦予對方法律實際效力，問為甚麼本案不應認可印方就嚴重罪行申請引渡。文子星一方回應，原則上不反對就越獄罪行引渡逃犯，問題只是如何認可；如果只參照香港《逃犯條例》的罪行類別，則香港單方面修例便可增加可移交罪行，反而不尊重對方自主權。

【案件編號：CACC210/20】

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