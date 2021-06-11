去年7.1反國安法遊行演變成多區警民衝突，輕度智障男地盤工被指在旺角向一輛警車縱火，並藏有一支懷疑汽油彈，被控縱火等罪，一直還柙。地盤工因父親早前去世，今向高等法院申請短期保釋外出奔喪。法官黃崇厚在律政司不反對下批准申請，但同時表達認為奔喪事宜由懲教署審批會較法庭以保釋方式處理更恰當，建議律政司倘再遇奔喪申請，要聯絡懲教署了解該署會否運用酌情權處理。

申請人李培浩（24歲）被控縱火及管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用兩罪。控罪指他去年7月1日在旺角銀行中心廣場外用火損壞一輛警車；另在旺角亞皆老街老鳳祥銀樓店外管有疑似汽油彈。

法官黃崇厚今早得知申請人並未曾向懲教署提出奔喪申請，便提出關注以保釋方式批准申請人外出是否合適，認為同類申請由懲教署以行政考慮，運用酌情權處理更為恰當。

經商討後，律政司維持以恩恤理由不反對申請，黃官決定批准申請人保釋，明早（12日）9時可離開收押監獄，周日下午待所有儀式完結後，於4時前返回荔枝角收押所報到。法官並下令申請人要交出10萬元現金及5萬元人事保釋金，不准離港，交出旅遊證件，同時要守宵禁令及不准接觸證人。

黃官特別提到，建議律政司下次遇到同樣申請時，宜先主動聯絡懲教署了解署方會否運用酌情權批准奔喪，相信比法庭以保釋方式處理更恰當，並強調法庭會尊重懲教署決定。

【案件編號：HCCP539/20】

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