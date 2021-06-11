首宗國安法案件將於本月23日在高等法院開審，律政司司長早前引用國安法，指示案件毋須在陪審團席前進行聆訊。被告唐英傑就此提出司法覆核，惟高等法院原訟庭拒絕受理，唐英傑決定上訴，下周二聆訊。司法機構網頁顯示，上訴聆訊由高院首席法官潘兆初、上訴庭副庭長楊振權及林文瀚審理，意味三人已獲委任為國安法指定法官。其中楊振權曾在公民廣場雙學三子案中提出社會上有人鼓吹違法達義的「歪風論」，惹來輿論嘩然。

潘兆初曾與楊振權一同處理公民廣場雙學三子案，由原本的社會服務令及緩刑，改判黃之鋒、羅冠聰、周永康三子即時監禁6至8個月。現已年屆71歲的楊振權，當年更在判詞中直指「社會近年瀰漫一鼓歪風……一些有識之士，鼓吹『違法達義』的口號、鼓勵他人犯法」。其後終院裁定三子上訴得直，維持原判，更直指楊官的看法並無證據支持，不是恰當的判刑基礎，甚至將他人罪責推向上訴人身上。

至於林文瀚，處理過多宗具爭議案件，例如在緊急法及蒙面法覆核案中裁定政府合憲。他早前已獲推薦為終審法院常任法官，得到特首林鄭月娥接納，會在徵得立法會同意後作出任命。

【案件編號：HCAL473/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）