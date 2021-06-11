英國政府發表《香港半年報告書》，總結港版國安法實施半年的情況。報告批評，北京鎮壓香港異見人士，阻止不同政見的觀點，違反《中英聯合聲明》中給予香港高度自治、自由和權利等承諾。去年中方更3度違反聯合聲明，英方正式宣佈中國持續不遵守聯合聲明。

英方昨發表長達35頁的半年報告，詳細提及《國安法》頒佈後的情況。報告提到，《國安法》並非北京所指，只針對「一小撮危害國家安全的人」，相反它被用作限制政見的表達，打壓言論自由。

報告重點提到，《國安法》條款模糊（loosely defined provisions），潛在監禁刑期甚長，並有機會被「送中」審訊。針對是55名民主派人士涉初選案被捕，47人將會面臨起訴，若日後再有類似的「政治檢控」決定，將會削弱對香港法治的信心。英方亦關注，全國人大常委會單方面改變香港的選舉制度，令北京當局對候選人有更大控制權，違背了當初循序漸進實施普選的承諾。

報告也提到《國安法》打擊新聞自由與言論自由，並且大篇幅講述壹傳媒創辦人黎智英被捕，形容他是香港其中一份最大報紙的創辦人，也是香港主要民主派人士。英方亦關注，警方突擊搜查《蘋果日報》大樓，強調英方關注香港新聞自由，而聯合聲明中確保香港享有新聞自由，記者可在不受干擾或擔心被捕的情況下進行調查和報道。

英國外相藍韜文承諾，英方和國際社會深切關注香港情況，持續捍衛香港人的人權和自由，確保中方履行聯合聲明的承諾。他又指，英國針對中國政府削弱港人行使權利和自由的空間，已經設立BNO簽證計劃、並擱置與香港的逃犯移交協議。

港府聲明稱內容不實 斥「別有用心」

特區政府、外交部駐港特派員公署和中國駐英國大使館接連出稿回應。特區政府發言人批評，報告抹黑《香港國安法》，完全不符事實，明顯是採取雙重標準，強調執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為，而採取執法行動，與政治立場、背景或職業無關。

特區政府又表示，堅決反對外國政客對中央完善特區選舉制度的誤導性言論，以及別有用心的意圖，強調完善特區選舉制度是及時和必須的，斥反中亂港勢力在立法會製造混亂、癱瘓特區政府運作，甚至勾結外部勢力損害香港的安全和利益。

外交部駐港公署：促英方放棄殖民舊夢

外交部駐港公署表示，強烈不滿和堅決反對英國政府發表的半年報告，批評報告罔顧事實，混淆是非，赤裸裸干預香港事務和中國內政，敦促英方放棄殖民舊夢，停止干預香港事務。

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