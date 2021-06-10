「漁民就像這條鯨魚，由上岸一刻已經死了，至少死了一部份」，電影《香港仔》中，飾演漁佬的吳孟達一句金句，道破香港的前世今生。香港曾以「第一產業」（Primary Industry）起家，直至急速轉型為商業世界，港人從此被銀紙包裝得金光閃閃，卻在內裏徹底迷失。任職化妝師廿載的林子龍（Alex）卻選擇毅然辭職，從城市走到海中，賣掉物業豪擲500萬經營魚排。即使較花心機和時間，他仍堅決使用各種自然養殖方法養靚魚，為的是讓港人有啖好魚食，「國內嘅魚我越知得多，覺得越唔應該食，想香港人食返啲有良心嘅魚」。

記者 盧珮瑤

攝影 馮楚烽、夏家朗

從外表看上來，對比其他傳統漁民，43歲的林子龍（Alex）已算是非常「標奇立異」：一頭dreadlock頭、黝黑皮膚配上型爆紋身。一身運動造型，原來他本身正正是「大海男兒」，亦是滑浪令他找尋到現時經營魚排的榕樹澳。

香港山水好 傾心榕樹澳

Alex原本任職化妝師20多年，更有自己的婚紗店，但滑浪把他帶入漁業，「嗰時一滑水我就鍾意咗呢度！」漸漸與一班漁民相交，開始參加養魚課程，亦自己讀到很多養魚相關的科學研究，鑽研如何可養出豐滿健康的魚兒，最終決定賣掉物業，與胞姊一起經營魚排，成為其品牌「本土養殖」的重地。

Alex現時養魚年資達9年，而「本土養殖」則開業3年，他指自己養魚初期並未辭職，需要兩邊走，「有日頭嘅時候就喺魚排，冇嘅話就返去辦公室畫畫畫」，現時Alex已全職投入魚排工作，「簡直係傾家蕩產呀而家，我諗由『本土養殖』（成立）到而家用咗500萬」。

Alex在經營魚排初期，除了要面對盡地一鋪的勇氣，亦要面對朋友的好奇心，「好多唔知嘅朋友會話：『吓！你喺香港養魚呀？香港啲水好差㗎喎！你係咪應該繼續喺度養魚呀？』，有好多呢啲問題」。不過，Alex則相信，香港的條件並非不適合種植或養魚，「有好多人唔知嘅就係，無論山定水，香港係亞洲區內其中一個最多天然物種嘅地區，各種條件都好適合唔同生物生長，只係好多人變咗城市化，唔知呢件事」。

寄生蟲致一晚死6萬魚苗

現時Alex魚排主要飼養5種魚，包括黃立倉、石倉魚、懵仔魚、鱸魚和泥鯭，他笑言現時黃立倉和懵仔魚是「拿手好戲」，分別約有3萬多條和4,000條。Alex指，自己挑選這5款品種，全因夠平民，「我唔想養啲貴價魚，因為有錢嘅人唔使我供魚畀佢哋食，我初心係更多唔同嘅人可以食到有良心嘅魚」。

新手上路，難免跌到「損手爛腳」。Alex指，於2015年曾出現一個大型毒紅潮，「嗰年全港漁民都好慘，死咗好多魚」，笑言自己當時未成為全職漁民，避過一劫。

是禍卻總躲不過，Alex成為全職漁民後，曾因寄生蟲而一晚損失6萬條魚苗，「因為我哋呢個灣營養過盛，變相有多啲寄生蟲，而且每年水溫都係半度半度咁升，變相寄生蟲繁殖得快好多」，結果6萬條魚苗就此白白犧牲，「嗰度係好大嘅心機同金錢，其實都好失落、好灰心，覺得係咪我技術唔夠呢？係咪唔應該繼續進行呢件事……始終我係靠養魚維生，一個漁民唔會搵到好多錢，死咗6萬條其實係好傷害嘅事」，一晚損失近4萬元。

餵護肝中藥 神經血締劏魚更人道

雖然曾損失慘重，Alex堅持以自然養殖方法養魚，「如果香港養殖嚟講，我諗係冇人會咁做，因為太花心機同埋時間。香港人做乜都要快，養魚都要快，所以我諗香港得我會咁做」。

在Alex餵飼魚兒時，記者發現他使用的飼料與平日漁民所用的有所不同，充滿水份，原來與魚兒容易有腸道問題有關，「例如如果佢哋有腸炎嘅話，我會浸啲洋蔥蒜頭水，浸喺飼料入面餵佢哋食，當洋蔥蒜頭水醫好佢哋嘅病，就為佢哋補充返啲水克菲爾，幫啲魚做啲酵素，咁腸就可以多啲消化菌。佢哋要消化得好，先可以吸收到好啲嘅營養」。Alex指，當發現魚兒生病，亦盡量不會使用西藥，「大自然係好奇妙，咸水魚偏偏用淡水，可以醫到好多病」，因此會試試將魚兒浸到淡水，若不成功便會再加上洋蔥蒜頭水治病。

Alex的養魚之道不止於治病，「我成日覺得保健比治療係更加重要」，因此魚的肝亦是他關注的部位。現時Alex每個月有10數天均會餵魚兒吃護肝中藥，以熱水浸泡中藥，再將飼料浸在其中作餵飼，以達護肝之效。

魚兒變得肥肥白白後，牠們的感受亦與Alex相連，「好似街市嗰啲，扑一下再劏，其實條魚仲有好多感受喺度，佢可能唔識郁，但佢係清醒咁睇住你劏，呢樣係我非常唔願意做嘅事」。於是，Alex採用與日本「血拔」類似的神經血締方法，先將針刺進魚兒的神經，待牠失去知覺後，才放血、去內臟和打鱗。Alex指，神經血締令魚兒肌肉更放鬆，血管擴張後，放血可放得更乾淨，減少魚腥味之餘，亦令魚肉更白滑，肉質更佳。

「我哋都唔支持自己，咁仲有咩好做？」

Alex現時的產品主要在「本地養殖」網出售，另外在「上水貨舖」亦不時有寄賣。銷售點未算多，Alex亦認為現時香港的魚市場被國內魚所壟斷，尤其國內出產的以價錢取勝，「我同本地嘅比唔係話貴好多，但同國內嘅比可能爭成倍」。以一款7両的本目鱸扒為例，在「本土養殖」的售價為165元。

價錢貴，但也在於物有所值，Alex特意調整產品，令魚兒更合乎港人口味。他認為，港人不願吃魚，全因兩大問題：有骨和魚腥味，「腥嗰度我解決晒，但如果佢係整條嘅魚，我解決唔到骨嘅問題，所以就專登出啲冇骨魚排，希望小朋友都容易食到，亦唔需要擔心鯁骨之類」。

做了近半世城市人，竟選擇到海上重新開始，記者問漁業對Alex到底有何重要性？他反指，港人應思考食材對自己的重要性，「其實香港好怪，全世界工業頭三、五位一定關食材事，惟獨香港係完全冇，因為全部都靠外來嘢」，認為台灣的自給自足值得讓港人學習。

他憶述，自己年輕時的香港有很多「香港製造」物品，「所以我哋呢一代先成日講返兒時回憶，先有咁大嘅情感」，但慨嘆現時年輕一代已不再能經歷這段時期，「如果我哋不停靠外來嘢，只係不停有班商人喺度鬥平……我哋喺度大嘅，都唔支持自己做嘅嘢，咁仲有咩好做？」

斯文女生實習做「賣魚婆」

年輕一代同樣珍惜「香港製造」，王顥潣（Moon）是其中一員。雖然仍在就讀科大生物化學及細胞生物學3年級，但已透過「未研香港」實習計劃成為Alex的「最強後盾」，「主要係因為我真係好鍾意海洋，我都唔知點解！」。

Moon與Alex有着強烈對比，斯文外表與魚排上的漁民格格不入，卻在搬飼料、捉魚、洗魚等勞動工作上表現得井井有條，惟獨考驗「眼明手快」的神經血締卻令她怕怕，「第一下拮，未必拮到魚嘅神經，佢（魚兒）有啲痛苦嘅掙扎，我嗰刻真係覺得，『啊！我心好痛，我唔想再做喇』，覺得自己好殘忍！」

不過，Moon為了心愛的汪洋和工作機會，不惜在學校特意旁聽一些有關海洋發展的課堂，更與Alex一同構思以水耕方式種植海蘆筍的新計劃。她坦言，自己在加入魚排實習前，並未有太大決心發展養殖業，但實習過後，決心畢業後便到台灣進修，將養殖技術帶回香港。當年輕人對漁業耍手擰頭，Moon卻一頭栽進去，「眼見住香港由當初擁有自己嘅第一產業、一啲好特別嘅文化，慢慢沖得越嚟越淡，其實係幾唔開心，我都想自己做嘅可以改變到呢件事」。

魚排政策掣肘多多 區議員促漁護檢視政策

「未研香港」計劃發起人之一、北區區議會主席羅庭德指，現時在香港有規模養魚的魚排「十隻手指數得晒，Alex係嘗試量產嘅人」。不過，他認為現時漁業仍受政府政策多番掣肘，如漁民希望擴充魚排面積，先要獲牌照，「就好似的士牌咁，發牌唔會再出新牌，只可以買舊牌照」，亦要經城規會諮詢程序，包括諮詢鄉事會、海上持份者等。

除了程序繁複，羅批評現時榕樹澳真正營運養魚的人數並不多，「沿路搭船入嚟都係見到Alex一檔養緊魚，其他可能已經改裝咗，養少少魚去燒吓烤」，斥現時「有資源嘅人唔創造，創造嘅人就冇資源」，促漁護署檢視魚排管理政策「甩漏」，「點解有心養魚嘅人就冇空間去發揮？」。

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