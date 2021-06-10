【本報訊】特區政府早前宣佈收緊公司查冊安排，被指打擊新聞自由，令傳媒再難作調查報道。香港記者協會、壹傳媒工會等八個新聞界團體昨發動聯署，要求當局取消查冊限制，包括將傳媒列入「指明人士」，讓新聞界繼續依法享有新聞自由，否則公眾知情權勢將受損。

政府收緊公司查冊安排，惹來多個界別反對聲音，早前有報道指，財經事務及庫務局向不同界別了解後，計劃把免受查冊限制「指明人士」範圍擴大，令銀行或會計等專業界別或可獲豁免，但不包括傳媒在內。

籲新聞界參與聯署

包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、明報職工協會、壹傳媒工會、香港電台節目製作人員工會和眾新聞工會等八個新聞界團體昨發起聯署，他們在聯署聲明中指，政府早前以保障私隱為由，宣佈收緊公司查冊安排，妨礙新聞界進行調查新聞報道。新聞界已多次表明，有關措施包括遮蔽董事身份證號碼、住址，將阻礙資訊查證，影響傳媒監察社會的功能及公眾知情權，但政府「似乎選擇性失聰」。

聲明又指，有報道指政府擬把免受查冊限制的「指明人士」範圍擴大，包括涉及反洗錢工作的銀行等金融行業，以及會計專業界別，但新聞界的訴求繼續遭到政府漠視。他們對政府做法感到訝異、不解，亦認為當局從未清楚解釋，為何將新聞界排除在外。聯署團體嚴正要求政府將傳媒列入「指明人士」，令新聞界可繼續行使《基本法》授予新聞自由的權利，否則公眾知情權將會受損，亦影響香港透明度及聲譽。他們同時呼籲新聞工作者、新聞教育工作者及新聞系學生參與聯署，向政府表達不滿，聯署行動將在下周三晚上7時截止。