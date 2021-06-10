【本報訊】商界重金配合政府谷針，有病人組織憂慮「重賞之下必有勇夫」，令本身不宜打針人士冒險接種疫苗，建議將獎勵改為津貼，資助基層家庭接受打針前的醫療諮詢。

憂不宜接種者冒險打針

病人政策連線主席林志釉表示，商界推出獎勵措施谷針屬善意，但擔心獎品的金額巨大，「重賞之下必有勇夫」，令因身體狀況不宜接種疫苗的市民亦打針，強調一旦有損傷，並非金錢能夠彌補。

林志釉指部份基層市民難以花大筆金錢尋求私家醫生意見是否適合接種，政府亦無提供健康評估服務，認為企業與其捐出數千萬予打針市民抽新樓，不如將資源撥給數以千計基層家庭，讓他們可在打針前尋求健康評估，如津貼市民做身體檢查，更能減少市民疑慮。

林又指，每次發生與接種疫苗有關的異常事件時，專家委員會開會後都表示事故與接種疫苗無因果關係，令市民質疑研究是否全面。

社區組織協會副主任施麗珊指，暫未聽聞有市民因獎勵而打針，但承認有長期病患人士冀先做身體檢查才打針，無奈未能負擔有關開支。施又指，健康諮詢服務應由政府承擔，不理解為何政府一直都不做。

被問到政府為何不考慮資助市民做打針前諮詢，食衞局長陳肇始未有正面回應，但指市民可到政府普通科門診及地區康健中心作諮詢，但目前僅有一間地區康健中心，位於葵青區。她指政府會留意市民的疑慮，針對性地與專科醫生合作拍宣傳片和節目，冀釋除市民疑慮。

截至昨日，已有1,636,400人接種第一劑疫苗，前日共有九宗打針後出現常見副作用送院個案，所有人情況穩定，其中六人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。