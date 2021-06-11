港大學生會今日（11日）重髹太古橋上標語，港大學生會會長郭永皓指今年是國安立法後首個六四，認為氣氛有比往年不同，但強調學生會有責任銘記及向港大同學教育歷史。

原定6月4日舉行的重髹太古橋標語行動因天雨關係改期至今日舉行。下午2時，約20名港大學生及港大學生會幹事到太古橋重髹「冷血屠城 烈士英魂不朽 誓殲豹狼 民主星火不滅」標語，象徵港大學生會對民主的追求薪火相傳。會長郭永皓強調學生會沒有舉辦違法活動，「講真話都有機會俾人話犯法嘅年代，我哋更加需要堅持講真話係絕對正當同埋正確」，認為學生會有責任銘記歷史真相以及教導港大學生。他亦認為今年活動人數與上年相若，但他感受到今年作為《國安法》立法後第一個六四，氣氛比以往不同。

正與校方就推國安教育溝通

有傳港大將向同學推行國安教育課程，郭永皓指學生會近日與校方正在溝通，現階段不能透露太多，相信會在7月的教務委員會進一步討論。郭被問到有教職員遭研究生舉報違反《國安法》，郭同學表示學生會得到的資訊有限，正積極向校方查詢。

持簡體字手機女子不停拍攝傳媒及學生

六四當日港大學生會洗刷校內的「國殤之柱」時，數名保安人員在場高叫「請保持社交距離」及舉起寫有有關字句的紙牌，但保安人員今日未有高叫或舉起紙牌，只默默在旁觀察。港大學生會表示，今次活動沒有特別和校方溝通，但有收到校方提醒保持社交距離的電郵，因此今日亦有提醒同學以4人一組活動。

活動期間，有數名人士在旁觀察，其中一名手持簡體字殼手機的女士不停對參與同學拍照，亦疑似向本報記者的記者證放大拍照，未知是港大教職員與否。

就讀工程的盧同學表示，今次是第四年參加重髹太古橋活動，四年間多次經歷太古橋受破壞，「今年時值《國安法》立法後第一次油橋，我覺得有特別嘅意義」，更表示作為太古堂宿舍生，對太古橋亦有一定的歸屬感。盧同學認為今年參與人數比往年少，他猜測可能是《國安法》的緣故，令同學對政治敏感議題少了關心。

1989年六四過後，一班港大學生在太古堂宿舍對出的太古橋上製作黑色橫額，但豈料白色油漆滲透黑布，自此港大學生會每年六月四日都會按傳統重髹太古橋，延續「毋忘六四」精神。港大學生會傳統上亦會洗刷國殤之柱和獻花悼念六四死難者。

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