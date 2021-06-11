政府今日刊憲，宣佈擬在小蠔灣增設鐵路車站，車站將設於現時東涌綫欣澳站和東涌站之間，乘客日後前往香港站需約28分鐘，前往東涌站則需約4分鐘。政府表示，有關方案是配合日後小蠔灣車廠用地興建2萬單位所造成的交通需要。

行政長官在2020年《施政報告》宣佈，發展港鐵公司小蠔灣車廠用地，預期中長期可提供公、私營房屋合共約20,000個單位。政府與港鐵公司早前已就在小蠔灣增設車站的方案收集離島區議會意見，擬建的鐵路車站建造工程會在鐵路方案獲批後盡快展開，以配合小蠔灣車廠用地發展項目中，首批人口約於2030年遷入的時間表。

新站處欣澳東涌之間 30分鐘內出到中環

政府發言人說，鐵路車站將設於現時東涌綫欣澳站和東涌站之間，與欣澳站和東涌站的距離分別為約6公里和約4.5公里。日後乘客前往香港站只需約28分鐘，前往東涌站則需約4分鐘，而使用路面交通工具則分別需時約50分鐘和13分鐘。

根據《鐵路條例》，由今日至8月10日期間，公眾有權就該鐵路車站的相關鐵路方案提出反對。任何有可獲得補償權益的人士均可根據該條例的規定申索賠償。

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