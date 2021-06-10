【本報訊】政府宣佈放寬酒吧的防疫限制，容許酒吧以C類餐廳模式經營，即顧客毋須接種疫苗、每枱可坐六人等。酒吧業估計，半數以上酒吧會受惠於放寬，但由於營業時間只能到午夜12時，生意額料只會回復到正常四成。

每枱六人 營業至午夜12時

目前酒吧的防疫限制規定客人須已接種疫苗，每枱只可坐兩人，營業時間至凌晨2時。政府宣佈，由昨日起，酒吧可選擇向食環署當局登記為C類餐廳模式經營，即客人毋須接種疫苗，只需使用安心出行，每枱可坐六人，營業時間至晚上12時，但酒吧一旦選擇以C類餐廳模式經營，則於指明期間內的任何時段均不可改變。

香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁表示，酒吧有小食牌，經營情況與持有酒牌的食肆本質上無分別，只是牌照批出注定為酒吧，令酒吧業受到不合理限制，是極不公平。他指經業界多番爭取才獲政府放寬，估計有一半以上酒吧會登記為C類餐廳模式經營，尤其是位於旺區的地舖酒吧。相信只有少數樓上酒吧因有其熟客群，可能為了繼續營業至淩晨2時而選擇維持原本模式。

梁又表示，酒吧復業後，由於規定顧客須打針，生意額只有正常的一、兩成，形容放寬限制對生意有幫助，但客人光顧酒吧始終是為了消遣，只營業至午夜12時會令不少人卻步，生意額料只上升至正常的三、四成。他希望疫情穩定後，政府可進一步放寬，不要將疫苗接種率與酒吧營業綑綁在一起。