因10.1案判囚14個月、但獲緩刑兩年的民主黨單仲偕，本周三（9日）辭去葵青區議會主席一職，僅保留區議員身份。單向《蘋果》指，料政府8月才會刊憲取消他區議員身份，故若由他繼續主持下月區議會大會，會議恐變「非法會議」，故他先行辭任主席一職。

葵青區議會網頁顯示，單仲偕由葵青區議會主席變回區議員，最新未有顯示「主席」一欄。單仲偕向《蘋果》指，辭去主席職務主要是因為預料政府最快8月才刊憲，DQ他區議員一職，但葵青區議會下月便會舉行大會上，由他續任主席，會議或變成「非法會議」。被問及為何不同時辭去區議員一職，單解釋，指他本「無意辭去任何職位」，但為免影響同事工作進度、區議會運作暢順，故無奈辭去主席一職。

單仲偕在2019年出戰葵青區華麗選區，以阻建制派自動當選，結果單仲偕共得逾3,400票，以471票擊敗爭取連任的經民聯黃耀聰。

根據《區議會條例》，倘區議員被定罪並判處為期超過3個月的監禁，即使緩刑，也會喪失議員資格。

鄭梓健黃文萱請辭 竹園北第一城2議席懸空

另外，由於早前黃大仙竹園北選區議員鄭梓健和沙田第一城選區議員黃文萱請辭，政府今日刊登公告表示，兩議席分別由6月1日及6月4日起懸空。

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