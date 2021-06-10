今年六四夜，維園禁燭兼且禁足，警力盡出，如臨大敵，效果好不好？記者鄭美姿在銅鑼灣街道上來回走，照片為記：「可以看到香港人如何戴（帶）着燭光行街。有放狗的人、有傾電話的人、有呆呆站着的人、有拖住手的人、有一家大細，甚麼年紀都有，他們用自己的方式，在薄tee下、在褲袋中、在BB車上、或者簡單拎住部着了燈的手機，行行重行行……。」

不過我相信，在警方內部的事後檢討，這次全方位行動還是十分成功的：沒有出現衝突場面，沒有黑衣人大規模聚集；「光復」口號和抗爭歌聲都稀疏難聞；支聯會沒能挑戰新設的執法紅線；即使街道上有幾千人堅持亮手機，作為抗爭象徵也不成氣候，反正零星的燈光上不了國際頭條。整體來說，今年六四維園集會總算無風無浪地壓下去了。明年呢？明年也不用擔心，今次建立了預先警告、佈防和阻擋模式，有了經驗，明年可以做得更好吧？

問題是沒有服眾的道理。嚴禁悼念的邏輯到底是甚麼呢？支聯會副主席鄒幸彤預先張揚，獨自一人也要去維園燃點燭光，結果一早被捕。她被拘留一晚後獲保釋，罪名是煽動宣傳非法集結之類，道理說不清楚。

其實專家和政府剛剛才宣佈香港疫情第四波已結束，不批准六四維園集會很難以防疫為理由。況且，疫情始終會過去，明年、後年的「限聚」邏輯又能是甚麼？實在的理由當然是政治性的。2019年的抗爭大大地冒犯了中央的權威，維園燭光隨時會成為另一浪抗爭的「火藥引」，政府決不可讓死灰復燃。

這樣的管治並不健康。氣體在密封的空間，空間越被壓縮，壓力就越大，溫度會上升，維持高壓狀態所消耗的能量也越大，這是物理定律，也是人心和管治的定律。在醫學和心理學，任何創傷也需要平平常常的悼念和梳理。禁止悼念、抹除記憶，即使表面上成功，那些不問情由的抑壓和深層次的否認與自欺（denial）最終只會造成心理扭曲。

高壓管治的邏輯含糊但手段嚴厲，民間從此再也不可以好好悼念六四，學校更不可以自由討論，公民教育就缺了一片。在歷史長河，六四事件或者只是很小的一塊，但誠實面對歷史是公民教育重要的一塊。

區聞海 作者為醫生、生命倫理學者