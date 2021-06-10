【本報訊】為紀念反送中運動兩周年，新成立的本土青年意志前日起在深水埗舉行一連13日的義賣活動，當中有不少義賣品與反送中運動有關。惟開幕不足兩日，即遭食環署「踩場」，指他們涉違反公眾娛樂場所條例，或遭控告經營無牌場所。食環署職員更當場拍攝義賣品，並向現場工作人員落口供。本土青年意志召集人羅子維直斥，食環派員到場為政治行動，他重申今次是義賣活動，並非展覽或其他公眾活動，展品均標明價錢供客人選購，他續表明堅持舉辦義賣，「政權越係打壓我哋，就更確認我哋走喺正確嘅路上」。

本土青年意志的義賣活動，在深水埗大南街的Parallel Space舉行，當中有不少義賣品，如相片等均與反送中運動有關。本土青年意志召集人羅子維指，早上起已有多名警員在店外巡邏，至下午5時半，四至五名食環署職員到場，指他們涉嫌違反娛樂場所條例，對他們口頭勸喻，續向各人錄取口供，更拍攝場內所有義賣品。他指，食環署人員逗留半小時後離開。其間有食環署職員向羅稱，或會控告他們經營無牌場所，將會繼續搜證，又問他們是否在舉辦展覽，「但其實我哋唔係展覽，所以我全部都答我冇嘢講」。

召集人斥政治打壓

羅直斥食環派員到場為政治行動。他重申舉辦的是義賣活動，而非公眾活動，展品標明價格供顧客購買。他表明不會退縮，會堅持舉辦義賣，「政權越係打壓我哋，就更確認我哋走喺正確嘅路上」。

其實本月1日，食環署亦出招，指剛重開的六四紀念館涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》，又指不論是否收取入場費，包括展覽和表演等活動都必須領牌，否則不得經營或使用，最後六四館暫時關閉。

食環署昨晚指，近日接獲投訴，指深水埗一商住樓宇內的單位，沒持有簽發的相關牌照下經營或使用公眾娛樂場所。食環署到場了解調查及取證後，向涉嫌違反《條例》的人士展開執法程序。署方指，根據《公眾娛樂場所條例》，任何人如無根據該條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所。公眾娛樂是指《條例》所指的讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費。須領取牌照的活動包括展覽和表演等。