經常現身示威場合的「王婆婆」王鳳瑤被指前年在高等法院大樓襲擊女保安員，案件今日續審，並終傳召證人作供。沒有法律代表的王婆婆表示要保持公民抗命，故不會盤問證人。涉事女保安在庭上供稱，當日王兩度經過金屬探測器均觸發鳴響，遂要求她接受保安檢查，未料王突然朝她衝前，將她撞跌。

被告王鳳瑤（64歲）被控在2019年1⽉22⽇，在高院地下大堂襲擊女保安胡婉鴻。本案已踏入第四天審訊，但礙於王沒有法律代表，開審後多次向法庭申請押後閱讀文件，過往多日均未能處理正式答辯及傳召證人。

王今早自言已準備好傳召證人，惟當裁判官王證瑜要求答辯時，王愕然地表示：「我冇諗過咁快要答辯」。裁判官反指，本案已開審四天，不接納現階段答辯是「太快」，若王不直接回答認罪與否，會視她為不認罪。王最終表示：「我保持沉默。」

王亦坦言「想快啲完結（案件），因為好辛苦，壓力好大」，又指原本準備了大量問題盤問證人，但最後決定保持公民抗命，「唔答辯、唔盤問、唔作供、唔求情，盡量保持沉默。」

兩度觸發金屬探測警告聲

控方繼而傳召事主胡婉鴻作供。胡供稱，事發當日早上，她從上司訓示得知「王婆婆」坐在法院門外高舉黃色雨傘大吵大鬧，滋擾法庭使用者，她按指示勸王婆婆到示威區，但王沒有理會。未幾王突然走入法院，吵鬧了一輪，沿安檢通道欲進入法院內，惟經過金屬探測器時機器發出鳴響。

王前行幾步後折返，嘗試再走過探測器，但機器依舊發出響鳴。胡續指，她見王前行幾步後轉身，似是想返回安檢通道，遂將她攔住要求接受安檢。此時，王突然衝向她，側身用膊頭撞向她的胸口，衝力大得令她「成個人向後跌，心口痛有少少，暈一暈咁」。她隨即伸手扶着探測器，因而拉扯到上背。

後來王吵鬧一陣子後才接受安檢，進入法庭，胡則繼續工作。胡稱午膳過後仍感到胸口和背部疼痛，於是報警。警方當日在法院門外截停了王。案件下午續審。

【案件編號：ESCC2490/20】

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