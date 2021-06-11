疫情肆虐超過一年，過往本港曾發生孕婦確診的情況，新一期《香港醫學雜誌》披露1宗為確診COVID-19兼病毒量高孕婦剖腹產女的過程，在接受麻醉後19分鐘，女嬰順利出生，其後孕婦的母乳等樣本均對病毒檢測呈陰性，負責生產過程的醫護亦未有受到感染。團隊形容為感染COVID-19但病徵輕微的孕婦剖腹產子，與為一般健康孕婦剖腹產子分別不大，在做好預備工夫下，醫護都不會受到感染。

新一期《香港醫學雜誌》刊登一項個案研究透露，去年7月一名35歲、重70公斤及懷孕37周的孕婦，因持續4日出現上呼吸道感染症狀包括乾咳、流鼻水，但沒有發燒或氣喘，被送往伊利沙伯醫院就醫，及後其深喉唾液樣本經核酸檢測證實確診COVID-19，Ct值達19.79，即病毒量高，隨即被送往該院獨立負壓病房留醫。

事先封閉病房通道 員工須穿三級防護裝備

研究指，該名孕婦以往曾接受剖腹手術，身體狀況良好，由於當時已屆合適生產期，經各專科醫生會談及孕婦同意，決定翌日為孕婦進行腰椎麻醉和剖腹產子，此前院方將連接手術室、負壓病房和嬰兒室與新生兒加護病房的通道提早封閉、與外隔絕，並只讓必須的工具、藥物先行放在手術室，其餘工具都盡量以即棄用品為主，紙本紀錄亦盡量減至最少及將其密封。

研究又指，由於生產過程可能會產生「氣溶膠」，造成空氣傳播，所有在手術室的員工都須穿着三級防護裝備，包括防液體滲透的長袖保護衣、手套、面罩和N95口罩等；而在進行腰椎麻醉程序時，只有兩名麻醉專科醫生和一位助理可留在現場，其他醫護在完成麻醉後才再進入。

生產過程戴防水口罩

另外，孕婦在整個生產過程都需要戴上防水口罩，手術期間她毋須額外聞氧，血壓等維生指素均為正常，在腰椎麻醉後19分鐘，女嬰順利出生，其阿普伽新生兒評分（Apgar Score） 達到8（7至10分為正常），孕婦事後向醫護表示滿意整體麻醉過程和痛感控制。

孕婦其後多次病毒檢測呈陰性，但為保障起見醫護將她留在新生兒加護病房內的獨立隔離病房休養，其羊水、母乳和高陰道拭子樣本都對病毒檢測呈陰性；所有過程中曾直接接觸孕婦和女嬰的醫護，在孕婦生產後連續14日都沒有出現任何病徵。

團隊指為輕症病人產子與一般孕婦分別不大

團隊在文章總結指，如孕婦出現嚴重胎盤早剝或不明大量出血，將快速危及到孕婦和嬰兒的健康，故認為是次決定為孕婦剖腹產子是合適決定。對於孕婦病毒量和傳染性高的風險，文章指現時醫學界對Ct值有不同演繹和說法，是次個案反映，確診COVID-19病人在血壓正常的情況下，可安全完成腰椎麻醉及剖腹產子，又形容為病徵輕微確診孕婦剖腹產子，與為一般健康孕婦剖腹產子分別不大；而在提早準備醫院通道和正確使用個人裝備下，醫護人員的感染風險亦能降至最低。

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