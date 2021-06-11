取代高中通識科的公民與社會發展科（公社科）將於新學年從中四級起開辦。教育局課程發展處今（11日）舉辦網上研討會，向教師詮釋課程架構及學習重點。有出席教師形容研討會內容了無新意，更批評講者對教師提問視而不見。負責新科的教育局總課程發展主任於會上則以「具爭議性」為由，表明師生不宜於課上討論疫症起源。

禁討論「發展中的議題」

課程發展處的公民與社會發展課程組今舉辦網上研討會，向教師詮釋課程架構及學習重點，有逾千名教師報名參加。全長逾2小時的研討會絕大部份時間，均由4名課程發展處講者依據局方早前公佈的公社科課程及評估指引並配合投影片照本宣讀。總課程發展主任（通識教育／公民與社會發展）林思嫺於會上稱，教師日後就課程選取學與教題材時，不宜採納「發展中的議題」。

她隨後以COVID-19疫情為例，指港府及課程發展處在過去一年多均就防疫及公共衞生知識製作圖表及教材，當中包含客觀可信的數據。但她稱，教師不應與學生討論疫症起源，因議題「具爭議性」，又指當中沒有充份客觀證據。

「提醒」教師強調「香港自古以來是中國領土」

而高級課程發展主任（通識教育／公民與社會發展）周志良則表示，教師須按當局制訂的主題順序進行教學，不能「抽空」個別議題或與學生「時事式」討論未成熟議題，應整體理解課程脈絡。他亦於會上「提醒」教師教學時應強調香港自古以來是中國的領土、香港政制是以行政長官為首的行政主導，三權乃「各司其職、相輔相成」，以及中國有依法保障少數民族合法權益等。

研討會上亦有提及的公社科內地考察要求，但內容於公社科課程及評估指引無異。

另一高級課程發展主任（通識教育／公民與社會發展）李維儉稱，表示課程發展處將密鑼緊鼓地就科目推出更多資源套供教師教學之用，如講解何為「總體國家安全觀」等，希望教師不用擔心。

講者照本宣科 懶理教師疑問

有出席研討會的教協副會長、通識科教師田方澤向《蘋果》形容整場研討會了無新意，並斥講者只是「照稿讀」，不認為會議能幫助教師應對新學年的挑戰。該名教師又批評，研討會原本設發問環節，但多名教師透過網上問卷向講者發問如何應對學生的質疑時，則未獲理會，4名講者更以未接獲問題為由草草完結研討會，質疑當局是否將前線教師面對的困境卸責。

《蘋果》已就有教師於研討會上發問不獲理會一事向教育局查詢，正待回覆。

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