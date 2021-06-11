香港民研今日（11日）公佈「我們香港人意見群組調查」，內容有關市民認為政府應就疫情下的選舉活動採取何種防疫措施調查，以及最新一期的限聚指數。

結果顯示，有接近6成市民反對「容許郵寄方式投票」， 以及有5成半市民反對「投票人士必須接受病毒檢測」。香港浸會大學比較管治及政策研究中心研究助理、選舉觀察計劃項目幹事盧睿敏認為，政府在疫情之下對投票所作的限制不可過於擾民，否則投票率會大幅下降。她亦提及，留意到政府最近有大力「谷針」的情況，她勸喻政府「唔可以以防疫為由去打壓市民政冶參與的權利」。

近五成受訪者反對票站人員必須打齊疫苗

調查於6月7日至10日期間，以網上問卷形式向6,718位市民進行。調查中分別訪問了民主派和非民主派支持者，85%受訪者支持「政府應嚴格執行票站防疫及消毒措施」；雖然有約過半受訪者支持「所有票站人員及執法人員必須完成接種COVID-19疫苗」，但當中則有46%的民主派支持者反對該措施；而就「每個票站設定人數上限」的措施，亦有37%的民主派支持者反對。

而「容許以郵寄方式投票」的措施則有58%受訪者反對，民主派支持者更有逾7成半人反對，而非民主派支持者亦有4成半人反對，盧認為大部份市民不論陣營，均對公正的選舉有基本的要求。

香港民研副行政總裁鍾劍華則表示，香港的區議會選舉有超過30年歷史，以往的選舉由於較為公平及公正，出現衝突的事件較少；但近年政府對「關愛隊」問題較為「熱心」，現時亦出現了「有巴士喺老人院車一堆堆明顯已經失去行為能力嘅長者去投票」的情況，更甚至有部份地區出現「掌心雷」的問題，他直言「對某個陣營操控選舉較為有利」。

鍾劍華：扭曲制度招批評

而「禁止競選造勢活動」、「鼓勵選民按年齡組別分時段投票」及「分2日投票」3項措施的支持和反對比例均不過半，不過當中分別有44%、51%及49%的民主派支持者表示反對。

鍾劍華表示，有部份項目未必有關疫情問題，以往亦有人提到不准拉票等建議。他亦表示，現時的問題在於「完善」選舉制度後，在往後的選舉中「連選民都指定埋」，現時政府所做的事令選舉扭曲，「傾向於政府favourite（喜歡）嘅陣營，呢個先係令原有嘅技術安排帶有好重嘅政治色彩」。他更提到，「如果一個選舉制度已經顯示咗你一啲潛藏咗嘅目標的話，自然會對這些技術考慮帶來影響」。

鍾最後提到，雖然無法預測未來的選舉，但在扭曲的制度下，相信在各方面都會引起關注及批評。

9成受訪者稱現行限聚令太緊

而「限聚指數」方面，調查於5月17日至24日在網上訪問了6,583名市民，93%受訪者認為現行限聚令太緊。中科監察研究員潘麒智認為，雖然政府「封關」成功堵截變種病毒傳入香港，但飲食業界對政府的措施十分不滿，認為是政策離地，大部份飲食業界均未能滿足「D區」的安排。他建議政府應調整現行政策，勿再執迷不悟，否則可能會引致倒閉潮。

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