【本報訊】為盡快推高疫苗接種率，政府宣佈提供三種途徑予24萬名12至15歲青少年接種復必泰疫苗（BNT），即日起網上預約，端午節便可打針。當局預告，疫苗接種率達七至八成，9月新學年始有望恢復全日面授課堂。有校長反對將疫苗接種率與復課安排掛鈎，憂慮為師生帶來壓力。

衞生防護中心聯合科學委員會聯同專家顧問團前日建議12至15歲青少年接種復必泰疫苗後，政府昨日即公佈打針安排。公務員事務局長聶德權表示，政府會提供三種途徑供師生和家長打針。12至15歲青少年今早9時起可於疫苗接種專題網站，預約最快於下周一即端午節當日打針，屆時須攜帶家長同意書到接種中心。

可申請校巴接載或外展到校

第二種途徑是由政府安排校巴接載師生和家長到鄰近的接種中心打針，最快本月21日便可開始。最後一種途徑是由現時營運接種中心的醫療團隊安排外展隊到校注射，初步估計要有300人打針才可作出安排，預計本月28日開始。

聶德權指，放寬打針年齡後，料涵蓋24萬學童，全港合資格打針人數增至682萬。他又指，本港用了69日，在5月5日才達到百萬人接種首劑疫苗的目標，「我哋冇空間再用多第二個、或者第三個69日，去慢慢接種疫苗」。

楊潤雄：八成接種率有望全日面授

被問到預期學童打針比率，教育局長楊潤雄稱沒有估計，但越多越好，希望全部接種。他引述專家建議若接種率高達七至八成的學校，將有條件恢復全日課堂，教育局會向此方向考慮。

他預告一旦出現第五波爆發，「有打針同冇打針一定有分別，返學教學上有唔同」。

楊強調接種疫苗是保護自己和家人，「唔好擴大到諗歧視，應該係為社會整體利益做嘢嘅時候」。至於會否再降低打針年齡，楊期望越快做到越好。

港青基信書院校長、直資學校議會主席陳狄安表示，不宜將學童疫苗接種率與9月的復課安排掛鈎，因部份歐洲國家也無要求大部份學生接種疫苗才可復課。他又稱，部份教職員及學生確實因各種因素而不宜接種疫苗，若將兩者掛鈎，會對有關師生帶來壓力。

中一生李同學表示，未肯定接種疫苗後可能會出現的副作用，會視情況考慮會否接種，家人亦建議現階段不接種疫苗，「佢哋覺得都係危險，始終關乎自己生命」。她覺得上網課較方便，亦不擔心無法跟上進度。