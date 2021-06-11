商經局今（11日）早宣佈刊憲修訂《電影檢查條例》，將《港區國安法》列入電影審查及分級工作的指引後，即有獨立電影成「第一滴血」不獲批上映。本地短片比賽「鮮浪潮國際短片節」（「鮮浪潮」）今於Facebook專頁宣佈，涉及反送中題材的參賽作品《執屋》因未能於放映前獲電影、報刊及物品管理辦事處發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，無緣參與未來5場公開放映。

《執屋》導演兼編劇莫坤菱向《蘋果》稱，該片未獲通知批核與否，當局並無解釋原因。她稱，作品主軸是反映時代，而非政治宣傳，「講運動中一啲人性同人嘅故仔」，質疑當局是否要將2019年至今有關反送中運動的討論完全禁絕。

電影、報刊及物品管理辦事處稱，正處理影片《執屋》的電影檢查工作。經修訂的《有關電影檢查的檢查員指引》於6月11日生效，適用於所有未完成檢查的影片。

由藝發局主辦的第15屆「鮮浪潮國際短片節」早前為20套參賽的本地作品安排公開放映。不過，主辦單位今於Facebook專頁宣佈，由自由身記者莫坤菱執導、葉蘊儀、陳哲民、覃嘉淇等主演的短片《執屋》，因電影、報刊及物品管理辦事處未能在放映前發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，故該片不能於未來5場戲院公開放映中播出。

《執屋》不獲批 電檢處無解釋原因

翻查本屆鮮浪潮的作品簡介，片長27分鐘《執屋》講述一對男女於反送中運動現場相識並成為情侶，男主角及後被捕，女主角則需要為對方「執屋」（即清理家中有可能被警方列為犯罪證據的物品），當中亦涉及香港兩代人因政見產生糾紛的情節。

《執屋》導演兼編劇莫坤菱向《蘋果》稱，對電影、報刊及物品管理辦事處拖延批核，以致無法放映大感無奈及意外，因以她所知，獲入圍的20套本地競賽短片中，僅《執屋》未獲通知批核與否，當局卻沒解釋原因，故她無從猜測是否與電檢修例有關。

導演批指引不清 無所適從

莫又稱，原先相信香港有言論自由，並認為紀錄片和劇情片能反映時代，但現時指引不清晰，除令其感到無所適從外，也質疑當局是否要將2019年至今有關反送中運動的討論完全禁絕。她又強調作品主軸是反映時代，而非政治宣傳，「我立場係，呢個係藝術創作，我想着墨喺親情，黃、藍間意見唔同，媽媽反思返同個仔嘅關係，因為我接觸到個運動中好多人都係咁，講運動中一啲人性同人嘅故仔，佢係講緊時代背景嘅嘢，但唔係講緊政治立場。」

《蘋果》已就事件向電影、報刊及物品管理辦事處、「鮮浪潮」查詢，正待回覆。

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