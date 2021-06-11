市民前年11月發起大三罷「破曉行動」，各區多人被捕，其中社工、補習導師與學生三人被控當日在荃灣參與非法集結及違反蒙面法。案件早前審理，裁判官劉淑嫻今裁定三人罪脫，指警員並沒目睹三名被告有參與非法集結，亦不知道三人被截停前身處何方。此外，現場影片顯示警方發射催淚彈前，荃新天地中庭有不少穿不同顏色衣物的市民聚集，故不能排除在現場四散奔跑的人群，其實是受催淚煙影響而爭相走避的市民，而非逃跑的示威者。

三名被告為學生葉澤深（20歲）、社工陳皆橋（22歲）及補習教師陳約信（20歲），同被控於2019年11月12日在荃灣沙咀道近大河道及禾笛街參與非法集結，並於身處非法集結時使用相當可能阻止辨識身份的物品，即面罩。

劉官裁決指，所有警員的證供均清晰明確，是誠實可靠的證人。至於辯方證人供稱她當日偕首被告在荃新天地外吸煙，其間看到人群奔跑，他們遂一起奔跑。劉官認為證人的說法不盡不實，因為她聲稱不知首被告吸煙時有否戴口罩，此點不合情理。

劉官續指，雖然首被告當時管有一包索帶，但並未開封，不可推斷他被截停前曾用索帶堵路。至於次被告，雖然警員看到他用水澆熄冒煙的催淚彈小彈頭，但沒證據顯示他曾參與非法集結。而第三被告案發時身穿藍色上衣及灰色短褲，雖然他攜帶的筆袋內藏有一把鎅刀，但筆袋從斜揹袋內搜出，不能推斷他曾用作非法集結或堵路用途。

警不知三被告截停前身處何方

因此，劉官認為雖然當日沙咀道有人群集結及擾亂秩序，但警員並沒目睹三名被告有參與其中，亦不知道三人被截停前身處何方，故裁定三人均罪脫。

辯方為第三被告申請訟費，稱他當時身穿藍色外套、灰色短褲及白色波鞋，沒有自招嫌疑。控方反對，稱案發時社會事件頻仍，當日荃灣一帶有人群聚集及道路，令警方要出動催淚彈驅散，被告卻戴着深藍色口罩並攜帶鎅刀，行為自招嫌疑。

劉官拒絕批出訟費，直言案中三名被告均自招嫌疑，第三被告戴口罩在集結人群附近出現，而且看見警員後逃走，行為亦屬自招嫌疑。

辯方曾斥警證供「加鹽加醋」致出現三版本

案件審訊時，作供警員被發現證供內容與記事冊及書面供詞不符，遭辯方質疑他「加鹽加醋」以致出現三個版本的證供。警員則堅稱三個說法相同，只屬文字表達問題。辯方指，警員朱秋明曾於記事冊指，被告在其警告下仍繼續往新村街方向跑；但朱的書面供詞卻指被告跑入荃新天地中庭，而當朱追近被告3米距離時，被告再突然轉出新村街方向逃走。

辯方續指，供詞不符是因為朱事後「加鹽加醋」；警員否認，辯稱只屬文字表達問題。朱在盤問下又供稱，被告從被追截至被捕時均無戴眼鏡，但辯方呈上被告在警署所拍的照片，卻顯示被告當時戴眼鏡。朱反駁謂：「唔代表（被捕）嗰時有戴。」

【案件編號：WKCC2319/20】

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