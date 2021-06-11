政府早前批准將BioNTech復必泰疫苗的接種下限降至12至15歲的青少年。當局昨公佈，有關群組青少年明早9時起可上網預約接種，最快下星期一可預約到全港24間社區疫苗接種中心。政府亦將安排另外兩途徑，包括到校外展接種及由校巴接送至疫苗中心。灣仔區校長聯會主席戴德正於電台節目指，學校為接種的合適地方。對於外展服務之人數要求，當局會酌情處理學校之申請。政府亦應多教育學生及家長有關疫苗的相關資訊。康健國際醫療集團營運總監梁國齡亦於同一節目表示對外展接種服務及其人手安排有信心。

戴德正：學校環境為合適接種地方 強調學校接種率不能作復課之唯一指標

灣仔區校長聯會主席戴德正在港台節目表示，對於附近有接種中心的學校，相信到校接種較方便。 對於距離接種中心較遠的學校，考慮到場地及行程安排，網上預約及接送服務亦能提供幫助。暑假將至，但學校環境對同學較為熟悉，或能減少接種所引起的緊張反應，相信於學校較疫苗接種中心更為適合，學校禮堂能用作疫苗接種之用。他指外展服務涉及一定人手，要求達300人接種，達到成本效益才會接受申請，但認為學校若達到一定申請人數，可與當局商量有關安排，相信當局會酌情處理；又指若學生於接種疫苗後感不適，可以請病假。

教育局局長楊潤雄表示，若學校接種率達七至八成，當局會考慮恢復全日授課。戴回應指，全日授課涉及學生出外午膳，增加學生在學校以外地方染疫之風險。因此學校接種率並不是唯一指標，當局更應考慮社會狀況。戴亦不認同現行措施為施壓，建議當局應從教育入手， 讓學生及家長了解疫苗相關資訊 ，包括接種後的副作用等。

接種中心醫療團體：按以往經驗到校外展困難不大

到校外展服務最快於本月28日實施，由營運疫苗接種中心的醫療團體負責。曾營運將軍澳體育館疫苗接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡在同一節目表示，集團早前營運首次外展服務，對象為會計師樓，運作順暢，相信到校外展困難並不大。

據上一次經驗，學校會與政府及營辦機構商討，再由營辦機構提前到校觀察環境，如場地大小是否適合等。梁相信學校禮堂本身空間較大，比在商業大廈接種更為理想，特定配套如雪櫃等，學校毋須提供。面對疫苗之溫度要求，團隊會自行用特定保溫裝備，將疫苗從運送到學校；團隊亦會帶備急救藥物，以應對緊急情況如身體不適等，學校只需提供地方，讓有需要的學生休息。

在人手安排方面，梁國齡指，到校外展服務的人手會在恆常編制以外安排，每間學校大約需要8至10名醫護人員。他料一間營運商每次只能處理一間學校的外展服務，希望在將來累積經驗後可做到「來者不拒」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）