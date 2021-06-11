政府今日刊憲修訂《電影檢查條例》檢查員指引，納入《國安法》考量，凡擬作公開上映的影片，檢查員分級時要小心留意片中「可能構成危害國家安全罪行」，如含構成危害國安內容應得出不宜上映結論。

影評人林兆彬認為，修訂明顯想嚇怕媒體和電影工作者，以後不可再拍社會運動相關的紀錄片，之前《理大圍城》、《佔領立法會》、中大紀錄片在電檢處申請過程、以至社區放映都遭受阻撓，條文列明更明確叫香港人不要再拍這類政治題材。他擔心舊電影如《十年》、《表姐你好嘢》等具政治元素的作品都會受到牽連，認為觀眾睇戲的選擇和自由大大收窄。

影評人林兆彬：政權不想軟性文宣出現

他表示，政權就是不希望有紀錄片傳承香港人的歷史，不想軟性文宣出現，所以想盡辦法篡改歷史，同時民間無人敢放映史實，對社會影響深遠，他相信如今的香港不會再有類似《十年》的電影可以公開上映，對此感到十分可惜。

影意志憂創作紅線無限伸延：同志色情穿越或全禁拍

紀錄片《理大圍城》發行商影意志藝術總監崔允信認為，發行商處於被動位置，每套戲都只要照樣送檢，改指引此刻對影意志影響不大，反正有些電影都無法上映，不能公映會想辦法在網上或其他渠道播放。他補充，除非去到一個地步是電檢處要重檢以前所有的電影，「咁好大鑊，《無間道》有臥底喎，警察有壞人喎，又會危害社會安寧喎，我相信好多咁嘅事會發生」。

他直言不認同修訂，至今仍不認為《理大圍城》或任何電影可以危害到國家安全，「一套電影點樣危害國家安全啫？但你要明白嗰批審批員嘅諗法係唔同」，他借鏡國內情況指出，今次修訂只是第一步，創作紅線他朝被無限伸延，電影最終不只對政治元素敏感，而是所有題材都管，「如果言論自由第一關唔守好，你變咗同志唔拍得、色情唔拍得、穿越唔拍得、低俗又唔拍得。」

網民意見

港唔斷戲：要來的總是會來的，樣板戲時代終將來臨。

張錦雄：又話港版國安法只針對極少數人嘅？！

Neo Charm：X，咁唔好播國歌啦，宣場革命喎，仲唔係危害國家安全

Kamkeung Lee：小熊維尼卡通肯定係不宜上映

Victor Siu：哥斯拉，變形金剛果啲全部都有鼓吹暴力破壞香港嘅內容。

資料來源：互聯網

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