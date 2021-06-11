因被還柙而辭任民主黨副主席的林卓廷，其副主席一職由上月初一直懸空至今，民主黨前主席李永達早前承認，自己將會競逐副主席一職。他透露，是在囚胡志偉、尹兆堅、及林卓廷三人力勸他出山，原本已是「元老」的他無意再出任黨的領導層，但眼見黨友比他承受更大痛苦，故決定出山。目的是在現時政治低氣壓下，「穩定民主黨的軍心。」

李永達今早接受訪問時透露，他在4、5月不斷探望在囚的黨友，胡志偉、尹兆堅及林卓廷均向他表達，想他出任副主席一職。曾任黨主席的他指，自己早已退下來，無意再擔任黨的領導層，但看見黨友在囚承受如此巨大的痛苦，故他不會推辭，也不想與在囚的黨友就此爭辯，因為自己犧牲的只是私人時間：「（風險）頂得住，我就頂咗佢。」

領黨堅守立場 冀民主黨不要大風大浪下自散

李指，不會跨大自己出任副主席所帶來的效果，但最主要目的是要「穩定民主黨軍心」。政權現時不斷以威嚇將取締民陣、支聯會、《蘋果日報》來製造恐懼：「（我出任黨領導層）希望令民主黨唔好喺政治嘅大風大浪自己散咗。」他形容，黨內的壓力和氛圍與外界感受無異：「大家其實要小心、冷靜去分析，但唔可以過份恐懼，當個浪冚過來，要守著黨嘅立場、理念同埋政綱。唔好人哋出咗棍仔刀仔，就自我潰散」。

他亦透露，黨主席羅健熙在現時局勢下已負起很大責任，希望自己與替對方分擔一下。例如早前選舉制度被大幅修改，傳媒訪問接踵而來，他當時亦和羅健熙分別接受不同訪問，讓異見、批評的聲音可被報道。按照規定，如果沒有其他競爭者，黨內只需透過投信任票或不信任票便可以選出副主席。

林卓廷在上月初透過社交網頁宣佈，辭任民主黨副主席一職，並獲中央委員會批准，即時生效。因目前被囚，自由無期，無法履行職責，故必須退位讓其他人擔任。林強調，辭任純粹因職務需要，絕不會因為檢控退出民主黨。

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