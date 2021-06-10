渠務設施廠房以往外形多單調樸素，但若將其外牆加以美化，亦可成為美麗的畫布，甚至成為教育公眾的平台。渠務署早前委託西班牙藝術家為深水埗一期及二期污水隔篩廠的外牆披上「新衣」，繪上紅耳鵯、大白鷺等本地常見鳥類，為廠房帶來新氣象之餘，亦讓市民了解香港的生態多樣性。

渠務署2005起通過美化及綠化工程，重新設計全港共110間舊式廠房，今年4月更完成深水埗一期及二期污水隔篩廠的外牆的美化工程。外牆由西班牙藝術家設計，以本地常見鳥類作主題，紅耳鵯、大白鷺、黑臉琵鷺及黑鳶均是壁畫中的主角。

渠務署園境師曾慶善表示，此設計讓市民了解香港的生態多樣性，反映保育野生鳥類的重要性，而外牆特別以紅耳鵯為主角，是因為牠們不時出現於深水埗公園；而當局正在該區進行河道活化工程，以供大白鷺棲息，故亦以大白鷺為主角之一。曾慶善補充，由於深水埗位處市區，並非處於煩忙的交通車道位置，故適合進行壁畫設計。

渠務署高級園境師徐志強表示，除深水埗廠房外，西灣河廠房、黃埔花園污水泵房及中環污水泵房亦已進行外牆壁畫設計。其中，黃埔花園污水泵房外牆由芬蘭設計師創作，以鮮艷及誇張的手法進行設計，當區居民反應良好，而當區業主居民更提出由居民設計的建議。

徐志強指，除了壁畫設計外，部份渠務署廠房將加入休憩設施，如水船街污水泵房及晏架街污水泵房加入了木凳，以供市民歇息之用。為改善設施的視覺效果，當局於廠房外圍，以及天台加入鮮艷及開花植物，使設施的顏色不再單調。

渠務署表示，中環污水泵房及深水埗一期及二期污水隔篩廠的外牆壁畫設計、工程及保養約花費數十萬，而各外牆設計工程佔整個廠房的工程約百分之五。

另外，渠務署預告來年將進行河道活化及綠化工程，預計河道吸引不少市民欣賞，更會吸引野生鳥類於河道棲息，詳細計劃於今年年尾公佈。

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