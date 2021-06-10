【本報訊】各大企業為響應政府谷針，對外向顧客推大抽獎等優惠，對內以假期等福利鼓勵員工。惟南豐集團被指或要求未能於7月前打針兼未能提供健康證明的員工，調整其工作安排，當中包括調職，亦會禁止於公司範圍內用膳。

據南豐內部通告，於指定期限過後，集團將因應疫情狀況，考慮為未打針的員工作其他工作安排，包括定期進行病毒檢測、調動至與同事及顧客較少接觸的職位、以及禁止於公司範圍用膳及進食。南豐指，接種疫苗可保護家人、同事及客人，與集團經營理念一致，鼓勵員工盡快打針。

不過，南豐亦會向7月底前接種兩劑疫苗的員工提供一系列獎勵，包括所有員工可獲四天有薪假期及免費身體檢查，若部門員工接種率達九成或以上，該部門可額外獲500元聚餐津貼。

集團同時舉行現金抽獎，由行政總裁梁錦松、首席營運官張世成及南豐發展董事總經理張添琳各捐出10萬元，若員工群組接種率達九成或以上，該群組即可參與抽獎，中獎群組可平分10萬元獎金。南豐集團回覆本報查詢指不予置評。

金管局去信銀行促「交人頭」

另外，金管局近日去信各銀行，要求提交接種疫苗的「人頭」數目。本報收到投訴，指招商永隆銀行向部門發出的電郵，稱因應金管局通告要求，要提交需接種疫苗的相關部門名稱及所屬員工預期接種疫苗數目，有關部門需向員工了解截至本月8日的接種疫苗狀況，狀況分五項，包括已接種第一針、已接種第二針、預期6月接種第一針、預期7月或8月接種第一針，及因醫療原因不適合接種疫苗。

有員工表示，普遍員工認為公司此舉「夾硬嚟，唔尊重我哋，冇得揀」。該員工指，因未有計劃接種，只好選擇申報第五項、即「因醫療原因不適合接種疫苗」，但憂慮無法取得醫療證明。該員工指，其所屬部門只有約兩成人已接種疫苗，雖然銀行未有明言不接種疫苗會否被懲處，但擔心日後要強制打針。本報曾向招商永隆銀行查詢，惟未獲回覆。

至於前日宣佈內部重組的香港航空，昨起向全體香港員工發放帶薪假 （Long Pay Leave）申請信，有關計劃實施期由7月至明年3月，員工可選擇放六個月或九個月假期，相應獲得一個月或兩個月薪金，放完假後才發薪。