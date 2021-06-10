【本報訊】中歐關係因互相制裁陷入緊張之際，全國人大常委會昨又通過《反外國制裁法》，反制外國制裁，歐盟此時針對香港修改選舉制度發譴責聲明，稱「會加強回應香港情況」，並考慮派代表團訪港。歐洲理事會主席亦開腔，明言歐洲將繼續挺身而出捍衞香港的人權和法治。歐盟的行動引發北京強烈反彈，中國駐歐盟使團發言人表示強烈不滿及堅決反對，促歐方停止插手香港事務；特區政府昨晚出稿，強烈反對歐盟對選舉改制所作的誤導性言論，批評歐盟藉香港問題製造事端以打擊中國。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）周三就修改香港選舉制度發表聲明，譴責香港對選舉法作出重大修改，是「又一次破壞一國兩制原則」，亦與《基本法》中所確立的擴大民主代議政制的承諾背道而馳。博雷利又指，歐盟「將會加強對香港局勢的回應，特別增加對公民社會的支持、宣揚言論自由、促進香港市民流動性，以及保證會留意香港泛民活動人士的審訊」，並表示考慮派遣歐盟高層官員訪港。

歐理事會：捍衞新疆香港人權

除了博雷利開腔，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）亦在周四G7峯會前夕，透過網上新聞發佈會表明，歐盟已準備好對抗中國和俄羅斯的激進行動，「我們將保護自己免受構成安全風險的做法影響」；又稱歐洲將繼續挺身而出，「捍衞新疆、香港和其他地方的人權和法治」。

面對歐盟高調批評香港修改選舉制度，中國駐歐盟使團發言人即時反擊，批評歐方無視香港國安法和完善選舉制度帶來的「積極成效」，又指歐方一再打着民主、人權和價值觀的旗號插手香港事務，破壞一國兩制和香港繁榮穩定，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，敦促歐方停止插手香港事務，停止針對中國搞小圈子；又指任何干涉中國內政的舉動，都會遭到中國人民堅決有力的反擊。

北京昨日閉幕的全國人大常委會第二十九次會議，亦通過用作反擊報復及威攝外國的《反外國制裁法》，明顯是針對美國、歐盟對中國的制裁措施，令北京日後反制裁措施「有法可依」，但該法律通過後，至今尚未公佈法律全文。

港府斥製造事端打擊中國

港府昨晚亦回應指強烈反對歐盟的無理指控，批評歐盟言論誤導，意圖別有用心，強調完善選舉制度是及時和必須，同時指摘歐盟藉香港問題製造事端以打擊中國，做法虛偽，促停止干預香港事務。發言人又引述國家主席習近平強調堅定不移落實一國兩制政策，稱絕不同意一國兩制被削弱。

對於歐盟稱考慮派遣代表團訪港，本報曾向港府查詢，是否會考慮拒絕相關人員入境，惟昨晚未獲回覆。時事評論員劉銳紹指，歐盟有關說法模糊，「人哋都冇講嚟香港做乜，呢個就係歐盟嘅政治藝術，佢可以係嚟同你特區政府加強聯絡，咁你係咪又禁人？」認為北京或港府如公式化回應，隨時成為國際笑柄，進一步弱化中國形象。