A小姐發現乳房有硬塊，確診為乳癌第二期，雖然淋巴結沒有轉移，但腫瘤已經3.5厘米，而且接近乳頭，臨床診斷不太適合做保乳手術。乳癌生物特性檢測，原來腫瘤屬HER2型，這對病人來說，化療兼抗HER2標靶藥，是治療的重要元素。

根據本地的經驗，這類型的乳癌，在化療及雙標靶藥治療後，有六成多的病人，他們的腫瘤會全消失，割除的病灶找不到活的癌細胞。

對A小姐來說，術前化療有可能縮小腫瘤，而不需要全乳切除，都算是壞消息之中的希望。她接受了6個療程的化療，腫瘤軟化縮小，最後摸不到，超音波檢查也看不到，只剩下金屬標記的影子。再做正電子掃描，腫瘤活動都靜止了。

病人問我：「是否可以不做手術了？」

腫瘤不見了，自然想法是不需要割，但事實上切除了病灶再化驗，才能證實是「病理學上完全緩解」，影像檢測都未能準確預測哪一位病人的腫瘤全消失，所以現階段仍然需要做手術，對A小姐來說，化療後的好消息是可以做保乳手術。

隨着藥物的進步，術前化療效果好，醫學界亦積極尋找新的解決方法。最近有研究，在化療後，如果腫瘤疑似消失，就嘗試用真空吸取組織方法，抽取有金屬標記的病灶化驗，如果檢驗不見癌細胞，就不用開刀，只可惜分析結果還未能達至可信賴的目標。

話雖如此，醫學在診斷及治療都不斷進步，他日可能真的不需要割除乳癌，保乳治療或許更上一層樓。

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張淑儀醫生 香港乳癌基金會創會人