【疫情何時了】

【本報訊】港府去年「封關」後經機場抵港的內地人數大減，長期維持個位數，但本月6日突然有129個內地人經機場入境，是去年3月中旬以來的最高單日紀錄。網上資料庫顯示，當日有11班內地航班抵港，主要來自上海和北京。民主黨醫療政策副發言人袁海文認為，公眾好奇數字突然暴增，但難確認其身份，「係國安都唔會出奇」。入境處未有回覆該129人的身份。

由獨立股評人David Webb創辦的網站Webb-site列出入境處公佈的每日入境數字，其中去年2月8日港府「局部封關」、要求經機場抵港內地人士入境須強制檢疫14天之前，2月7日經機場入境香港的內地人仍有逾5,000人。

去年至今每日多為單位數

「局部封關」後至3月18日跌至2,000人，3月19日及25日港府將有關安排擴展至海外國家和台灣、澳門，3月25日有關人數即銳減至六人。

Webb-site整理數據顯示，由去年3月25日至今年6月5日的438天中，經機場抵港的內地人數只有48天錄得雙位數，最高紀錄僅14人，但今年6月6日有關數字突增至129人，是舊紀錄的九倍。6月6日至9日經機場的淨出入境數字為111人，計及所有港口則達197人，意味有關人士仍可能留在香港。

現時共有36項內地人士來港獲豁免強制檢疫的條件，包括須履行與政府相關運作的政府人員、須處理有關跨境運作的政府機構及承辦商人員、跨境貨車司機和跨境巴士及穿梭巴士司機等。翻查FlightAware資料庫，6月6日當天共有11班航班由內地抵港，其中五班來自上海，三班來自北京，廈門及廣州分別佔兩班及一班。

入境處未有回覆身份

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，公眾好奇經機場入境的內地人士突然暴增，入境處應透明地交代涉甚麼人士，但難確認有關人士身份，「係國安都唔會出奇，特別係國安公署已經有office（辦公室）、宿舍，分批嚟都好正常」。他相信香港人亦明白內地官員有公務原因來港，但應有透明度。

袁海文續指，政府人員屬免檢疫人士，政府應交代行使豁免權的部門，「豁免乜嘢人，外交部、中聯辦，乜嘢單位有幾多個，講清楚囉」。入境處未有回覆129人身份，衞生署亦未有回覆當日有多少免檢疫人士經機場抵港。