【本報訊】新一期綠置居計劃共3,437個單位昨晚7時截止申請，惟房屋署並未交代初步申請數字，該署解釋因為不少綠表申請人於屋邨交表，點算申請需時。房委會資助房屋小組委員招國偉表示，今期推出鑽石山的屋苑，加上首次有租置計劃收回單位開放讓其他綠表申請人購買，料今期申請反應理想，估計申請應有至少4萬多份，超額申請至少10倍。

啟鑽苑受歡迎

貝先生在截止申請前15分鐘才遞交表格，稱下班後已立即趕過來，「親自遞交比較開心，而且有感覺，可能會帶來好運」。他現居住油塘公屋一人單位，面積僅約100平方呎，因想擁有屬於自己的物業及面積大些的單位，故申請今期計劃。

歐先生今次是第二次遞表。他1997年曾成功抽到居屋，惟因當年金融風暴而放棄置業。他希望抽中面積較大單位，「綠置居的話，首選都係啟鑽苑」。歐先生預算400萬元左右，冀選擇最大單位，並會支付首期，由兒子負責供樓。

丁小姐與七名家人現居觀塘，住400平方呎單位。她稱已遞表六至七次，「想抽綠置居改善居住環境，雖然抽中的機會很微，但都會用250蚊嘗試一下」。丁小姐直言現時置業很困難，年輕人機會更小。她同樣最心儀是啟鑽苑，預算200萬元左右，想抽中一個三房的單位，如果不成功，會考慮重置公屋單位，因為價錢比綠置居更加便宜。

鄧小姐在截止申請前約一小時才到場交表，她現時一家五人居住300平方呎的彩虹邨公屋。被問及為何最後一日才遞表申請，她解釋自己任職顧客服務助理主任，工作繁忙，昨日才抽到時間交表，今次是她首次申請綠置居。鄧小姐強調：「只要抽到就可以，居住在哪裏都無所謂。」

今期計劃合共推售3,437個單位，包括啟鑽苑的2,112個單位，上一期青衣青富苑及柴灣蝶翠苑尾貨單位共523個，以及800個「租置計劃」的回收單位。

上期綠置居於2019年推出，分別發售柴灣蝶翠苑、青衣青富苑及14伙麗翠苑重售單位，累計3,710個單位。惟銷情冷淡，最終出現523個「賣剩蔗」單位，屬2014年復售居屋後首次。