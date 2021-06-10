【本報訊】全球疫情尚未平復，多國仍正實施旅遊限制。Airbnb昨公佈舉辦推廣計劃，今年7月起以面試形式選出全球共12名旅客，安排他們到世界各地入住Airbnb提供的房源，為期十個月，並承擔所有住宿及交通費用。不過活動條款列明，Airbnb對無法控制的延誤概不負責，其中包括封關。

倘遇封關不負責

Airbnb公佈「走進 Airbnb，住進全世界」活動，將從全球30多個國家或地區挑選參加者，包括香港、日本和美國等，有興趣人士可聯同最多三名親友參與計劃，資助將因應人數決定，參加者最多可獲總值約45,000美元（約近350,000港元）的資助獎金。

現時全球多國出入境措施有嚴格限制，根據計劃條款，參加者須遵守到訪國家的防疫措施，若非雙方出錯，例如因防疫措施限制致參加者無法出國，Airbnb將允許參加者在其居住國家內預訂住宿。

不過條款最後要求參加者承認，Airbnb對由無法控制的原因造成的任何延誤概不負責，包括流行病導致相關居住國家或地區封閉等。Airbnb台灣暨香港公共事務經理馬培治回覆本報查詢時稱，活動行程由參加者與主辦單位共同制訂，若屆時疫情不允許將調整行程，未有正面回應會否為參加者支付檢疫費用及相關責任問題。

旅遊界立法會議員姚思榮表示，現時全球檢疫措施嚴厲，加上疫情變化不斷，活動對港人吸引力不大，「疫情可能一個反覆就收緊返措施，啲客會覺得好冇意思囉，想去又冇得去」。他認為，Airbnb應列明安排保障雙方權益，「如果冇得去，會唔會延長獎金有效期呢，條款要清晰啲」。活動詳情可瀏覽https://www.airbnb.com.hk/d/liveanywhere 。