端午節在即，又見各式糭廣告。糭子非我所好，主要原因是難以處理。夏天細菌容易滋生，有些糭子只以室溫存放，我就擔心腸胃炎風險。冷藏的糭子，如果體積太大，翻熱要有耐性和技術。吃的時候，還是會思考面前這大個子的製造、運送和儲存歷史。

「種」與「糭」同音。近月聽到最多的，是「變種」。新冠病毒，一波接一波。每每疫情稍為緩和，就聽到、看到變種病毒的蹤影。病毒變種，並不是背後有軍師，策劃攻擊人類，佔領地球的大計。病毒因為不斷複製，過程中出現隨機變異。這些變種病毒，有些變得更適合傳染人類，有些變成失敗者。達爾文定律，病毒也遵從。適者生存，所以能見報的變種病毒，都是感染力和傳播力都強。

對付病毒變種的最有效辦法，是大規模接種疫苗，並不是因為疫苗可以預防所有變種病毒，而是接種了疫苗的人不受現存病毒感染。減少病毒的宿主，令病毒複製的機會大幅減少，出現變異的機率亦減少。

聽過一個笑話，說希望端午節，病毒不再變種，改為變「糭」，被大家吃了，疫情也就完了。但願如此。

家庭醫生遇到水「腫」病人的機率比遇到變種病毒高。檢查是否水腫，簡單方法，是病人活動了一段時間後，用手指按着腳眼附近骨頭位置30秒。移開手指，凹陷持續，就是有水腫。水腫由組織積水引致，所以只會腫，不會有紅、痛、熱等發炎症狀。如果有發炎症狀，要考慮細菌感染等其他原因。

診斷水腫成因，首先是分辨局部水腫，還是全身性水腫。局部水腫最常見是單腳水腫。病因包括靜脈或淋巴阻塞等，需要超聲波掃描檢查。全身性水腫，病徵是雙腳水腫，也可以影響身體其他部位，例如手背腫、眼腫、腹脹等。全身性水腫是因為身體處理水份功能失調。病因要考慮心臟衰弱、腎功能下降、肝功能不正常這三大成因。病歷和臨床檢查多數可以找到線索。跟進檢查包括驗血、驗小便、照肺、心電圖、超聲波等。再根據結果，可能需要跟進作深入檢查。

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鄭志文醫生