踏入6月，季陶認識不少專業人士及公營機構工作朋友，每周均忙於出席大大小小餞別飯局，正如之前所說，不少有意移民港人均趕於7、8月起行，方便子女9月到外國開學。有專業人士更相信，即使過了9月，也不代表離港潮告一段落，他認識不少人想等待外國疫情進一步緩和、航空交通及通關恢復後才起行，「估計今年年底到明年初，會再有一個移民高峯」。

無在學子女「唔急住走」

該專業人士近日就與一班中學同學，歡送幾名中學朋友移民英國及加拿大，他苦笑說，「上年十幾個中學同學聚舊，今次再聚頭，有三分一已經移咗民，今次再有三分一會同家人仔女喺8月前走」，至於餘下的幾個中學同學大多沒有子女，「佢哋唔急住8、9月前走，只係唔急住走」，有人已開始賣樓及預備辭職，「佢哋想等英國、加拿大疫情緩和，航空交通同通關正常返小小先走，好多預今年底或明年初走」。

另一政界人士也說，他也認識不少專業人士甚至公務員，計劃年底才離港，「好多人冇仔女趕開學，唔使急住走，而且佢哋即使辭職，好多要幾個月先走得，有啲公務員仲要清假，再加埋安排賣樓等，所以唔少人諗住年尾先動身」，因此他估計，今年年尾到明年初，應有另一個移民高峯潮，相信會有更多港人離開，「到時走嘅香港人，可能仲多過7、8月呢一轉」。

季陶

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