現時凡擬公映的影片，必須事前經電影、報刊及物品管理辦事處（簡稱電檢處）申請，該處會按電影三級制評級或豁免評級。不過負責評級的監督和檢查員全為政府員工，相信大部份是公務員，公眾只能申請做顧問小組成員提供諮詢，諮詢意見亦非檢查員評級的必須考量。資料顯示，今年至少有7名檢查員停任，懷疑已離開政府職系。

根據《電影檢查條例》，現時影片公映的監管把關由3個組別人員負責，分別為「電影檢查監督」、「電影檢查員小組」及「電影檢查顧問小組」。電影檢查監督由商經局長委派公職人員出任，現為電影、報刊及物品管理專員負責，亦即本身為通訊事務總監的梁仲賢。

約40檢查員全由特首委任

電影檢查員小組由特首委任不同人士組成，每次委任均須在憲報公告。政府網站顯示小組大約40人，現有8人是商經局「創意香港」電影服務統籌科下的各級娛樂事務管理主任；其餘為通訊局廣播事務部牌照管理科、內容規管科，及電檢處各級主任。

電影檢查監督可視乎需要，由檢查員小組中委任人選出任檢查員，換言之負責評級的檢查員主要是由政府委任的內部員工。翻查今年憲報，出任檢查員的公務員替換頻繁，目前為止今年有至少7人停任檢查員，有2個屬商經局電影科主任，2職位至今懸空，電話簿目前已沒有上述其中6人的聯絡方法，懷疑是離職「跳船」。

上訴委員亦由特首委任 公眾僅可做顧問提無約束力意見

電影發行人如不滿檢查員決定，可向電影檢查審核委員會上訴，該委員會成員亦由特首委任，商經局局長擔任當然委員，另有9名非公職人員，現時成員有民建聯柯創盛、地產代理監管局副主席蕭澤宇等。

公眾如欲加入監察，只可加入電影檢查顧問小組，小組開放予年滿18歲以上、中英語流利的市民申請，目前大約有300人，每2周出席一次檢片時段，就影片分級提供個人意見，但檢查員作出決定時，毋須受諮詢所得的意見約束。

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