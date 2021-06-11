12至17歲青少年今起可預約接種BioNTech復必泰，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早在電台節目中，建議學校給予2至3天假期予接種疫苗學生休息，以及避免在接種疫苗一星期內舉辦陸運會等。他又指科興疫苗首兩期的數據顯示，學童抗體濃度比成年人更高，認為科興疫苗也可以向當局申請下調接種年齡。

倡學校允學生打第2針後放2至3日假

劉宇隆說，目前發現接種第二劑BioNTech復必泰後，可能出現罕見及輕微心肌炎的併發症，約每5,000至6,000接種者就會出現1宗，並在打針後4日內發生，建議學校容許學生在打第二針後，放假2至3日休息，以及避免在接種疫苗一星期內舉辦陸運會等；如果學生接種後出現心口痛及呼吸快或心跳快，則應向醫生求診。

劉又稱，科興已安排500名3至17歲學童接種疫苗，第一、二期數據顯示，他們的抗體濃度比成年人更高，而且目前過億人接種科興疫苗亦安全，科興疫苗屬滅活疫苗，與流行性感冒疫苗同類，認為滅活疫苗已沿用多年，科興疫苗也可以毋須第三期數據下，向當局申請下調接種年齡，但強調仍要由專家委員會審視後才會批准。

孔繁毅反對科興無三期數據下獲批 劉宇隆稱現時非一般情況

對於專家委員會另一成員孔繁毅不認同，重申委員會需等候科興疫苗提供第三期數據後再作出建議，劉宇隆說尊重對方意見，但指現時是非一般情況，如學童不能接種疫苗，將無法達到7至8成接種率才有免疫屏障的要求，小朋友亦難以正常上課，影響學習甚至健康，導致肥胖及肌肉發展受影響等。

倡先安排中學生打針才到小學生

本身是兒科醫生的劉宇隆說，本港感染Covid-19的兒童和青年不足千人，但有3宗出現嚴重情況，包括嚴重溶血症、多系統發炎和腳趾變瘀等，大部份感染者肺部功能受損，認為應先安排中學生接種，再安排小學生接種，到接種率達7至8成時，再討論是否安排幼稚園學生接種。

劉並表示正進行「試探式」的滾動調查，了解青少年接種疫苗的意向、願意或拒絕打針的原因，目前有27間學校參加，接近1,000名學生參與調查，當中三成半想及願意打針，但認為如果要建立疫苗屏障，接種比例要多一倍。

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