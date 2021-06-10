【本報訊】本港昨新增兩宗確診，均屬輸入個案，連續五日無源頭不明本地個案。由於新加坡疫情漸趨穩定，香港與新加坡下月初將決定旅遊氣泡的啟航日期。

港星下月再商旅遊氣泡

衞生防護中心昨公佈新增兩宗輸入個案，包括英國抵港的20歲男患者，6月8日乘坐英國航空BA31航班抵港，驗出帶有L452R變種病毒株。另一名51歲男患者6月6日由毛里塔尼亞來港，入住香港旺角帝盛酒店，帶有N501Y變種病毒株，兩人均未有接種疫苗。

政府專家顧問許樹昌昨在電台節目表示，衞生署將安排入境旅客，在機場抽血驗抗體。他建議從非高風險地區抵港人士若已接種兩劑疫苗滿14日，抗體檢測又呈陽性，可以縮短檢疫期至七日。

特區政府昨宣佈，由於新加坡疫情漸趨穩定，香港與新加坡兩地政府會因應新加坡疫情最新發展，7月初檢視雙邊航空旅遊氣泡目標啟航日期。香港與新加坡的旅遊氣泡原定5月26日重啟，但因新加坡疫情惡化再度宣佈延後。

油尖旺民政事務處昨聯同旺角警區及衞生署昨在早前被納入強制檢測公告的大角嘴維港灣第六座進行執法行動，檢查約400名居民，發現12人違反強制檢測公告，已向該等人士處定額罰款5,000元及發出強制檢測令，要求他們指明期間內接受檢測。