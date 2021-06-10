【本報訊】反送中運動兩周年之際，有赴台灣讀大學避難、曾參與理大圍城一役的抗爭者護照快將到期。惟由於台灣當局未有協助，抗爭者擔憂要回港續領護照，最終會被拘捕遭受政治檢控。

未合資格申請BNO

香港抗爭者大肆遭到清算，部份人選擇遠道赴台，以就學、就業兩種方式暫時留台生活，躲避政治檢控。現年18歲的港人Kristy（化名）接受德國之聲訪問時表示，2019年參加理大之役時，因未成年，香港警方只抄下她的個人資料便放行，但隨着對抗爭者的清算加速，被捕風險從未消除。Kristy半年間，隔幾日便要轉移到新住所，逃避警方隨時上門追捕。她在「捉迷藏」的生活下勉強完成中學文憑試（DSE），考上台灣的大學，去年9月以僑生身份到台灣就學。

Kristy原本冀專注學業和融入當地，但特區護照將於明年夏天到期。她解釋，若不回港更換新護照，不但會失去出入境自由，連留在台灣繼續生活也有困難，因以後找工作、結婚、申請居留，每一關都要有護照。不過，若返港，她則可能面對人身安全威脅。她指，台灣行政手續官僚、死板，不能補交其他文件替代，當地公務員只建議她回港，卻不明白「我根本不能回去」。

Kristy出生於1997年後，未合資格向英國申請BNO，她形容台灣曾是唯一希望，現在卻感到失望，「吸引香港人才過來但沒有下文，沒想過後續怎麼協助和跟進，上面沒有制訂一套SOP（標準操作程序），下面的公務員也不懂處理。」

過去兩年不少香港抗爭者抵台，但當地無《難民法》和完善的庇護機制。對於台灣人權促進會前日呼籲政府落實港人赴台尋求庇護相關流程，陸委會昨重申，現行法規已有處理機制，相關法規以個案認定方式提供協助，可依個案需求做較有彈性與妥適的處理。

德國之聲