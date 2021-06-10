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航拍機墜軍營　保安員罰4,000元

20分鐘前
戴樹堅

【本報訊】保安員三年前在中環用航拍機拍攝友邦嘉年華外圍情況，其間疑因飛行高度超過限制，導致航拍機失聯，墜毀在中環解放軍軍營入口。警方經調查後拘捕涉案保安員，事隔三年後控以導致飛機對人或財產造成危害罪。涉案保安員昨在東區裁判法院認罪，遭暫委裁判官朱文瀚判處罰款4,000元。

超越飛行高度限制失靈

事發於2018年12月17日晚上約7時，解放軍人員在軍營入口當值期間，發現一架航拍機墜落地面損毀，惟未有造成人命傷亡或財物損失。軍營人員隨即報警處理。警方檢查航拍機內的記憶卡，三天後上門拘捕被告戴樹堅（51歲）。被告承認擁有涉案航拍機，當晚原本打算航拍嘉年華情況，惟由於不了解機器規格，疑超越飛行高度限制，導致控制失靈。

被告沒有律師代表，昨承認當日在中環耀星街鹵莽或疏忽地導致飛機造成傷害，親自求情謂只因疏忽才犯案，無意令他人受傷，承諾不會再犯，日後亦不會再玩航拍。被告又透露，當日發現航拍機失聯後，已即時用遙控器及平板電腦追查飛行軌迹，但仍找不到墜毀位置。及後警方透過檢查記憶卡內的相片聯絡其友人，他始獲友人告知機器在解放軍軍營前墜毀。及後他已主動致電警署投案，並接受警方預約上門搜查和拘捕。

另外，被告申請取回涉案DJI航拍機殘骸，希望把機器送檢，以了解是否有故障，惟遭朱官拒絕。

案件編號：ESCC1223/21

解放軍軍營航拍機戴樹堅暫委裁判官朱文瀚導致飛機對人或財產造成危害
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