【本報訊】保安員三年前在中環用航拍機拍攝友邦嘉年華外圍情況，其間疑因飛行高度超過限制，導致航拍機失聯，墜毀在中環解放軍軍營入口。警方經調查後拘捕涉案保安員，事隔三年後控以導致飛機對人或財產造成危害罪。涉案保安員昨在東區裁判法院認罪，遭暫委裁判官朱文瀚判處罰款4,000元。

超越飛行高度限制失靈

事發於2018年12月17日晚上約7時，解放軍人員在軍營入口當值期間，發現一架航拍機墜落地面損毀，惟未有造成人命傷亡或財物損失。軍營人員隨即報警處理。警方檢查航拍機內的記憶卡，三天後上門拘捕被告戴樹堅（51歲）。被告承認擁有涉案航拍機，當晚原本打算航拍嘉年華情況，惟由於不了解機器規格，疑超越飛行高度限制，導致控制失靈。

被告沒有律師代表，昨承認當日在中環耀星街鹵莽或疏忽地導致飛機造成傷害，親自求情謂只因疏忽才犯案，無意令他人受傷，承諾不會再犯，日後亦不會再玩航拍。被告又透露，當日發現航拍機失聯後，已即時用遙控器及平板電腦追查飛行軌迹，但仍找不到墜毀位置。及後警方透過檢查記憶卡內的相片聯絡其友人，他始獲友人告知機器在解放軍軍營前墜毀。及後他已主動致電警署投案，並接受警方預約上門搜查和拘捕。

另外，被告申請取回涉案DJI航拍機殘骸，希望把機器送檢，以了解是否有故障，惟遭朱官拒絕。

案件編號：ESCC1223/21