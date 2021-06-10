【本報訊】香港將於明年11月舉行2022年同樂運動會（Gay Games），但建制派議員何君堯及梁美芬前日輪流在立法會炮轟有關活動，何更形容同樂運動會所帶來經濟收益是「污糟錢」，有關言論引起各界不滿，平機會主席朱敏健指不要將運動會「污名化」，大愛同盟總幹事梁兆輝直斥有關議員言論是貽笑大方，失禮香港，「思想污糟嘅人先至諗任何嘢都係污糟」。

何君堯及梁美芬前日於立法會炮轟政府支持同樂運動會，何更以「污糟錢」形容同樂運動會所帶來的經濟收益，朱敏健昨於電台節目中被問到有關議員的言論，認為同樂運動會是宣揚平等、共融和多元的概念，與平機會的理念一致，值得支持，強調活動並無宣揚同性婚姻，兩者之間「相差好遠」，勸喻外界不要持僵硬態度，否則會「無事可成」。

梁美芬：「絕大部份」人反同運

對於何君堯以「污糟錢」形容同樂運動會所帶來經濟收益，朱指有立會議員對運動會部份批評出現偏離，希望公眾不要將運動「污名化」，呼籲各界以包容和尊重態度看待，不要上綱上線。

出席同一節目、有份在立會批評同樂運動會的梁美芬，則節目上大談反對同性婚姻意見，被主持多番反駁同樂運動會與同性婚姻無關，梁又多番聲稱「絕大部份」港人均反對同志運動。她認為政府不應高調「落水」支持舉辦同樂運動會，運用龐大資源支持「絕大部份」港人均反對的意識形態，政府及平機會應保持中立。

民主黨：何帶頭歧視同志

同樂運動會主辦單位發聲明回應稱，他們明白立會內會有不同意見，尊重有關議員發表意見的權利，他們會繼續與政府合作，以最大努力改變人們的內心和思想，同樂運動會旨在通過體育、藝術和文化團結不同人，而現時香港比以往任何時候更需要團結，表明會盡最大努力贏得公眾支持。

大愛同盟總幹事梁兆輝直斥何、梁言論貽笑大方，「佢哋嘅言論充份表示對於同樂運動會一啲認識都冇」，指同樂運動會有近40年歷史，香港更是首個亞洲城市奪得主辦權，「其實我哋應該開心同驕傲都嚟唔切」。

梁強調，同樂運動會一直推動平等共融及多元理念，批評何的荒謬言論令香港失禮，「思想污糟嘅人先至諗任何嘢都係污糟」，也反映社會上仍有「恐同」情緒，又指今天香港議會只剩下質素低劣的議員和偏見，「呢個先係值得我哋憂慮同覺得真係香港失禮嘅地方」，坦言不再寄望議會有平衡聲音，「所以我哋民間更加要發聲」。

民主黨性別平權委員會主席鄒穎恒強調，同志活動也是社會活動的一部份，並認為同志平權是文明社會重要一環，社會必須予以尊重和包容，又批評何君堯的言論是帶頭歧視同志，製造社會仇恨。