【本報訊】六旬睇相師傅下班後遇街坊玩啤牌，二人駐足聊天，其間突有警察掃蕩聚賭。睇相師傅與在場所有人士同遭票控違反限聚令，他不認罪，昨日受審，自辯稱當時與賭客相距四米，卻仍收到告票，遂當場質問警員原因，警員只謂：「有乜唔滿意，上庭同法官講。」裁判官鍾明新即日裁決，直指警員證人一時聲言特別留意被告，一時卻稱不認得被告，認為警員證供不可靠；法庭同時不排除被告在庭上說出的是實情，裁定罪脫。散庭後，被告在庭外向作供的警員疾呼：「天理昭彰，會有報應㗎！」他又批評警察執法猶如倒退至上世紀六七十年代，形同「砌生豬肉」。

控罪指被告曾繁華（65歲）去年10月7日下午在牛頭角彩福邨彩喜樓外違反四人限聚令。他昨離開法庭時向記者表示：「罰款冇乜所謂，返多一兩日工。條氣唔順嘛！」

被告透露，當日有警員在場拍攝，控方卻沒將片段呈堂，做法可疑。他又謂若然警方能確認他與別人當日相距不足1.5米，他理應受罰，但實情是警員自知理虧，仍以強權壓迫普通市民。

被告昨在庭上自辯稱，當日下班後途經現場，偶遇友人正在玩啤牌，兩人遂倚着欄杆閒談。數分鐘後，有警員衝出呼喝他們，「好似捉賊咁，全部唔准郁，企喺度」。被告質問警員：「你點樣告我違反限聚令？」警員沒解釋，只謂：「我𠵱家先告你，有乜唔滿意，上庭同法官講。」

被告在控方盤問下同意，經常有街坊在案發地點玩啤牌，亦同意當時有超過四人聚集，並有人圍觀；但他指友人正在玩「十三張」，取牌後各人會分開。至於當時為何不離開避嫌，以免自招麻煩，被告稱當時僅打算多聊幾句便離開，又自言沒有聚賭案底，閒時只會打麻雀。

官：三警證供互不脗合

鍾官裁決指，控方案情主要依賴警員對被告的仔細觀察，惟警員作供不理想，回答問題時十分遲疑，而且一時稱不認得被告，一時又稱當時特別留意被告，卻解釋不到為何特別留意他，認為警員的觀察不可靠。此外，案中三名警員的證供互不脗合，例如對於截停被告的位置，說法各有不同。反觀被告在盤問下沒有動搖，鍾官不排除他說的是事實，相信他確實是行經現場，當時其友人正在玩「十三張」，而被告與其他人相距四米，最終裁定罪名不成立。

案件編號：KTFS24/21