前香港眾志成員周庭因前年6月21日包圍警總案，被判入獄10個月，扣除三分一刑期後今日（12日）獲釋。周庭的Facebook專頁曾於今年2月發文，稱周希望6月出冊後可以暫時休息，休養身體，「希望可以有休息的空間」。周庭在早上約10時由囚車送出懲教所外，並隨即登上私家車離開，未有發言。現場則有數十市民到場迎接，並向她高呼「加油」，現場亦有警員戒備。

過百傳媒到場包括日本傳媒 警拉橙帶開路予私家車離開

今早8時許，數十名市民冒雨到大欖女懲教所外迎接，有人撐起黃色雨傘，亦有人戴起黃色口罩，亦有過百傳媒在場守候，包括日本傳媒等。現場有軍裝警員戒備，並拉起橙色封鎖線，圍起到場的市民。

周庭在早上約10時由囚車送出懲教所外，再登上一輛白色私家車，未有發言。她紮起馬尾，身穿白色上衣、粉紅色長裙，戴着黑框眼鏡，看似精神不錯。私家車駛離現場時，大批傳媒上前採訪，現場一度混亂，有在場市民則高呼「周庭加油」、「好好休息」。警員其後拉起封鎖線分隔現場人群，讓私家車離開。

直播重溫

《果燃台》

《蘋果》Youtube

前香港眾志成員黃之鋒、周庭和林朗彥因前年6月21日包圍警總案，去年11月23日開始被還押，隨後分別被判監13.5個月、10個月及7個月，其中林朗彥於4月刑滿出獄，周庭扣除三分一刑期後，今早從大欖女懲教所獲釋。

周庭被判囚後，曾在羅湖懲教所服刑，惟去年底被指遭懲教署「升級」為「甲類」犯人（Cat A），須轉往大欖女懲教所繼續服刑。周庭的Facebook專頁曾於今年2月發文，稱周希望6月出冊後可以暫時休息，休養身體，「希望可以有休息的空間」。

警方昨日（11日）回覆《蘋果》查詢指，會因應風險評估及行動需要作出適當安排。具體部署屬行動細節，警方不會公開。

不過，周庭於去年8月10日，即《蘋果日報》遭警方大舉搜查當日，遭警隊國安處以《國安法》的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名拘捕，在因警總案而還柙和服刑前，仍須定期到警署報到。

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