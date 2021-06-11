港府近年一直強調香港政制屬行政主導，「三權分立」說法已成歷史。終審法院非常任法官陳兆愷周五（11日）出席活動時指，外界一直將Separation of powers譯為「三權分立」而非「三權分工」，當中存有誤點。

他續稱，「三權分工」當中包含職權分配、互相監察和制衡原則等概念，然而在實際情況下，三者一般由行政主導或立法主導。

陳兆愷周五出席中華總商會活動發言時稱，坊間將三權分工翻譯成「三權分立」，普遍存在誤點，當中涉及行政、立法及司法機構是分工合作抑或權力對抗，以及混淆三個機構的職能及權力。

陳續稱，三權分工的概念包含職權分配，以及互相監察和制衡原則等，其目的均為預防濫用權力，然而在實際情況下，三者一般是行政主導或立法主導。他又強調，自97年主權移交後，《基本法》清楚規定香港的架構為行政主導。

去年9月，教育局局長楊潤雄表明香港沒有「三權分立」的說法，成為全城熱話。多間傳媒其後於教育局網站中，發現陳兆愷曾於2011年的講座上曾以「權力分立（或稱三權）」來形容香港法治制度。

陳又指，法院不能凌駕於行政機關和立法機關之上，市民亦可就法官的表現作出投訴；對法庭判決不滿更可提出上訴。

但他認為，法院審判程序與判決不受干預對維護法治、彰顯公義及增強社會對法治和司法制度的信心甚為重要，而法官權力也須根據證據和法律原則判案，並提供清晰判詞，讓社會大眾了解判決理據。

----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）