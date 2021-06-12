政府將接種BioNTech復必泰疫苗年齡降至12至15歲，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆昨提出，科興在未有第三期數據下，亦可申請下調接種年齡，但疫苗顧問專家委員會孔繁毅等人表明反對。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在商台節目中表示，前晚科興已通知衞生署會待有第三期數據及更多實戰數據下，才會向香港申請調低接種年齡至3歲以上，預料今年第4季才申請。

許樹昌說，科興及BioNTech復必泰等多種疫苗都已開始為3歲或以上的小朋友進行接種研究，而科興首兩期數據顯示，小童有很好的抗體水平，安全性不錯，但科興前晚已通知衞生署，會等待有第三期數據及更多實戰數據才會向香港申請調低年齡下限，估計今年第4季才會申請下調至3歲或以上人士可接種，亦不會先行申請下調至12歲或以上接種。

青少年如有食物或藥物敏感 打針前應諮詢醫生

許續表示，如12至15歲的青少年，曾對多種食物或超過一種藥物有即時嚴重副作用，例如呼吸困難或起風癩，在接種疫苗前應先諮詢過敏科醫生；患有長期病的青少年，如果病情穩定，亦可接種疫苗；如青少年打第一針後20分鐘內，出現呼吸困難等嚴重副作用，就不應接種第二針。

對於海外發現有青少年於接種第二針BioNTech復必泰後出現心肌炎，許樹昌說，這個情況首先在以色列觀察到，當地分析540多萬名已接種BioNTech復必泰的人士，當中27人在打第一針後有輕微心肌炎，打完第二針後則有121人有心肌炎，一般在打針後的4日內出現，多數都是年輕男性，病情較為輕微；美國亦正進行相關監測，估計下周會公佈分析結果。

對於應否為青少年提供疫苗假期，已接種BioNTech復必泰的許樹昌指自己打第一針後，針口痛了數小時，打第二針後「攰咗幾日」，認為無論大人或小朋友，如打針後不適都應該休息。他建議針後4日內不要做劇烈運動，如有胸口痛就要求診，但相信即使心肌炎與打針有關，亦是罕有關係，情況也屬於輕微。

許樹昌稱，醫管局早前已分析2018年至今年，不同年齡層的有接種及無接種人士之中風等發病率，目前完全看不到有異常信號；醫管局亦正準備12至15歲青少年的心肌炎或神經系統毛病發病率的數據，作為與開展接種疫苗後比對。

他又指商界近期推出的誘因對接種率有幫助，見到每日的預約及接種人數都上升，又指外國如美國及澳洲等都有推行相似誘因，如現金抽獎。

天水圍少女病毒屬「香港變種」機會微

另外，目前仍未找到17歲帶英國變種病毒少女的感染源頭，對比國際基因後亦暫未能到源頭。許樹昌認為個案屬「香港變種」機會微，因為變種通常出現在個案爆發量高的地方，相信個案很可能是有入境人士在過了21天檢疫後，病毒潛伏期很長，到社區後再感染給少女，又指很多發展中國家未必將當地個案的基因排序通知世衞。

許並指除了少女的媽媽及姐姐外，目前140多名密切接觸者都沒有受感染，相信社區留有隱形傳播鏈的風險越來越低，認為是因本港仍有嚴謹的社交距離措施，以及市民懂得戴口罩及洗手保護自己。但他說，因為疫苗接種率仍低，社交距離措施放寬有難度。

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