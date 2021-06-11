【本報訊】原定6月4日舉行的重髹太古橋標語行動因天雨關係改期，港大學生會昨日重髹橋上標語。學生會會長郭永皓指出，今年是國安法立法後首個六四，氣氛比往年不同，但學生會有責任銘記及向港大同學教育歷史。

「要堅持講真話係正當」

昨午2時，約20名港大學生及港大學生會幹事到太古橋重髹「冷血屠城 烈士英魂不朽」、「誓殲豺狼 民主星火不滅」標語，象徵港大學生會對民主追求薪火相傳。會長郭永皓說：「講真話都有機會畀人話犯法嘅年代，我哋更加需要堅持講真話係絕對正當同埋正確。」他指出，學生會有責任銘記歷史真相以及教導港大學生。

郭永皓說，今年活動人數與上年相若，但他感受到作為國安法立法後第一個六四周年，今年氣氛比以往不同。有傳港大將向同學推行國安教育課程，學生會近日與校方溝通，相信在7月的教務委員會進一步討論。

六四周年當日港大學生會洗刷校內的國殤之柱時，數名保安人員在場高叫「請保持社交距離」及舉起寫有有關字句的紙牌，保安人員昨日只默默在旁觀察。港大學生會表示，今次活動沒有特別和校方溝通，但收到校方提醒保持社交距離的電郵。活動期間，有數名人士在旁觀察，其中有位女士不停對參與同學拍照，亦疑似拍攝本報記者的記者證，該名女士手機帶有簡體字手機殼。

就讀工程的盧同學表示，今次是第四年參加重髹太古橋活動，四年間多次經歷太古橋受破壞，「時值國安法立法後第一次髹橋，我覺得有特別嘅意義」，他稱作為太古堂宿舍生，對太古橋有一定歸屬感。盧認為今年參與人數比往年少，猜測可能因國安法，令同學對政治敏感議題少了關心。

1989年六四屠城後，一群港大學生在太古堂宿舍對出的太古橋上製作黑色橫額，白色油漆滲透黑布，自此港大學生會每年6月4日都按傳統重髹太古橋，延續毋忘六四精神。港大學生會傳統上亦會洗刷國殤之柱和獻花悼念六四死難者。