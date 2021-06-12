商經局昨（11日）修訂《電影檢查條例》，將《港區國安法》列入電影審查指引後，《第15屆鮮浪潮國際短片節》其中一部以反送中為題材的短片《執屋》未能放映，該片導演莫坤菱今日聯同9名鮮浪潮短片導演發出聯合聲明，斥禁映決定「難免令人猜疑為政治打壓」。

《十二點前我要返屋企》4月下旬交電檢 至今未獲批

鮮浪潮昨日（11日）宣佈《執屋》因電檢處未能在放映前發出「核准證明書」或「拒絕核准證明書」，故取消未來5場放映。

另一短片《十二點前我要返屋企》導演楊建邦今日傍晚於Facebook發出聯合聲明，指早在4月下旬遞交作品至電檢處，惟電檢處一直拖延放映審批，導致作品未能預期放映。

他續指，拖延審批「難免令人猜疑為政治打壓，干預創作和表達自由」。聲明亦敦促電檢處盡快回覆《執屋》結果，勿再以拖延的方式抹煞影片放映機會。

10導演聯署：絕不會因審批條件收緊禁聲

聲明由《執屋》導演莫坤菱在內，10名鮮浪潮導演聯合發出，包括《菲與火》導演黃嘉褀、《老頭村》導演侯嘉敏及《品格證人》導演孫澄等。聲明強調，電影是自由的表達工具，他們絕不會因為審批條件收緊而禁聲。

《執屋》導演兼編劇莫坤菱昨日回覆，作品主軸是反映時代，而非政治宣傳，「講運動中一啲人性同人嘅故仔」，質疑當局是否要將2019年至今有關反送中運動的討論完全禁絕。

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