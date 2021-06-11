【本報訊】英國政府發表《香港半年報告書》總結港版國安法實施半年的情況。報告批評，北京鎮壓香港異見人士，阻止不同政見的觀點，違反《中英聯合聲明》中給予香港高度自治、自由和權利等承諾。報告又批評北京透過修改選舉制度，掌控立法會候選人、當選者的生殺大權，「進一步掏空立法會」。外交部駐港公署表示批評報告罔顧事實，混淆是非。

英方報告指，國安法並非北京所指，只針對「一小撮危害國家安全的人」，相反它被用作限制政見的表達，打壓言論自由。 報告提到，國安法條文模糊，被告的潛在監禁刑期甚長，並有機會被「送中」審訊。針對是55名民主派人士涉初選案被捕，47人將會面臨起訴，若日後再有類似的「政治檢控」決定，將會削弱對香港法治的信心。

英方亦斥全國人大常委會單方面改變香港的選舉制度，是違反普選承諾：「人大修改選舉制度的決定，提供讓參選人入閘、篩選當選者有更大權力，與《基本法》循序漸進達致普選的承諾背道而馳，進一步掏空（Hollow out）立法會。」

大篇幅講述黎智英被捕

報告也提到國安法打擊新聞自由與言論自由，並且大篇幅講述壹傳媒創辦人黎智英被捕，形容他是香港其中一份最大報紙的創辦人，也是香港主要民主派人士。英方亦關注，警方突擊搜查《蘋果日報》大樓，強調英方關注香港新聞自由，而聯合聲明中確保香港享有新聞自由，記者可在不受干擾或擔心被捕的情況下調查和報道。

特區政府發言人批評，報告抹黑香港國安法，完全不符事實，明顯是採取雙重標準，強調執法部門是根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人士或單位的行為，而採取執法行動，與政治立場、背景或職業無關。外交部駐港公署表示，強烈不滿和堅決反對英國政府發表的半年報告，批評報告罔顧事實，混淆是非，敦促英方放棄殖民舊夢。