【本報訊】本港近日出現假冒滙豐銀行的網站外，滙豐集團旗下支付平台PayMe亦發生懷疑騙案，有用戶收到自稱PayMe職員的來電，聲稱因用戶的PayMe戶口登入異常，要求市民提供個人資料核實身份，幸用戶醒目，致電滙豐熱線證實來電號碼及職員編號均屬偽冒，不致受騙。

訛稱賬戶異常呃資料

險中招的PayMe用戶林太表示，三日前收到自稱PayMe男職員來電，對方自稱姓陳，說出職員編號47592，對方指她的PayMe賬戶登入異常，疑遭人盜用，要求核對資料。林太半信半疑，要求致電滙豐核實其身份，對方連忙說：「我𠵱家傳送個驗證碼SMS畀你，咁樣可唔可以核實吖？」未幾確收到一個驗證碼，來自「PayMe from HSBC」。

林太再追問可否到分行處理，陳變得猶豫，「佢話分行職員好忙，冇同事可以處理。」林太借故收線，致電滙豐熱線查詢，竟證實來電號碼及職員編號均為偽冒。她估計騙徒有她的全名，因為她與陳電話交談時，另一同黨用她的姓名和手機號碼登入其PayMe戶口，若當時她說出驗證碼，戶口存款「凍過水」。滙豐發言人提醒市民，切勿與其他人分享個人及賬戶資料，包括PayMe交易密碼或一次性密碼。