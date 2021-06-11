【本報訊】前香港眾志成員周庭因2019年6.21示威者包圍警總案，去年被判入獄10個月，預料會在今天刑滿出獄。有傳媒引述消息報道，警方會派員到周庭正服刑的大欖女懲教所外戒備，警方回覆查詢時表示不會公開具體部署行動細節。

前香港眾志成員黃之鋒、周庭和林朗彥因2019年6月21日與示威者包圍灣仔警察總部，被控煽惑、組織及參與未經批准集結罪，由去年11月23日開始被還柙，隨後三人決定認罪，分別被判監13.5個月、10個月及7個月。刑期比較短的林朗彥已經於今年4月刑滿出獄。周庭在扣除三分一刑期後，預計今日獲釋。

今天是6.12包圍立法會兩周年，有消息指，警方將部署逾千警力戒備。《明報》昨引述消息報道，懲教署就周庭出獄沒有安排特別的保安措施，會按一般程序處理。警方則因應或會有大批記者到場，將派傳媒聯絡隊到場戒備。

警稱不公開行動細節

懲教署昨回覆查詢時表示，不會就個別個案作出評論。警方則表示，會因應風險評估及行動需要作出適當安排，具體部署屬行動細節，不會公開。

周庭被判囚後，最初在羅湖懲教所服刑，惟去年底突遭懲教署「升級」為「甲類」犯人（Cat A），轉往屬高度設防監獄的大欖女懲教所繼續服刑。懲教署當時無解釋原因。

24歲的周庭由中四起踏足社運圈，今次是她首次被判刑入獄。周庭的facebook專頁管理員曾於今年2月引述她稱，在努力適應監獄的生活，「坐監期間，精神和身體狀況都吃不消。希望6月出冊後可以暫時休息，休養身體」。

但她仍有另一案在身，去年8月10日，即《蘋果日報》大樓遭警方大舉搜查當日，周庭在家中遭國安處警員撬門而入，因涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名被捕。其後她獲准保釋，須定期到警署報到，旅遊證件亦被沒收。