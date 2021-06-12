6.12兩周年，無論是離開的或留低的，全球港人在這個痛苦時刻，仍然同呼同吸。澳洲悉尼、布里斯班、阿德萊德及珀斯均有舉辦集會，其中悉尼集會有超過200人出席，眾人高呼「光復香港、時代革命」、「Free Hong Kong」口號，並合唱《願榮光歸香港》。有人穿上黑衣並戴上「豬嘴」口罩，高舉「光時」旗幟。

流亡澳洲的前立法會議員許智峯亦有出席，他指6.12是他「決志」到街頭抗爭的關鍵日，隨後與年輕人一同抗爭，更成為他作為議員最光榮的時刻，呼籲海外港人應利用自由，繼續抗爭和發聲，「香港人要行埋一齊，要行多步，將呢個精神延續落去」。

澳洲港人為在港在囚「手足」集氣

澳洲多城集會由多個組織舉辦，主辦之一的組織「澳港聯」於facebook指，6.12集會是希望在澳洲的香港人再次為仍留在香港的手足、囚於牆內的手足集氣，「雖然光明未知何日而至，但走在黑暗隧道裡，有你也有我，我們並不孤單」。港人組織NSW HongKongers則籌辦悉尼集會，名為「Be the voice of the voiceless」（無聲者的聲音），海報上亦有「Stand up against the CCP」（站起來對抗中國共產黨）的標語。

集會於悉尼市政廳舉行，歷時超過1小時。眾人先高呼「光復香港、時代革命」、「Free Hong Kong」口號，合唱《願榮光歸香港》。不少出席者均身穿黑衣，部份佩戴「豬嘴」口罩和高舉「光時」旗幟。大會亦收集給在囚抗爭者的信，亦有準備位置和文具，讓出席者即場寫信。

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許智峯：海外港人應繼續抗爭和發聲

流亡澳洲的前立法會議員許智峯亦有出席。他發言時指，自己離開香港已達半年，「一直都無試過同一時間見到咁多香港人，嗌住咁多香港人口號」，心情感到非常激動。

許亦分享自己兩年前6.12的心情，他指，當天原本自己要出席立法會會議，審議《逃犯條例》，「但係我好開心我入唔到去，因為立法會已經被所有年輕人包圍住，條例唔係我哋立法會議員擋住，係香港嘅年輕人，冒住法律風險、自己條命出去闖」。

「我唔會企喺佢哋後面，要企喺前面幫手擋住」

許智峯續指，當天防暴警狂發射催淚彈，用上不同武器對抗年輕人，令他「決志」要與年輕人一起到街頭抗爭，「以後佢哋去邊度，我就去到邊度，我唔會企喺佢哋後面，要企喺前面幫手擋住」。他亦認為，相比起在議會發言，街頭抗爭令他對議員身份更感榮幸。最後，許亦呼籲海外港人要多利用自己的自由，繼續抗爭和發聲，令國際社會上的議員幫助香港，「我哋要行埋一齊，要行多步，將呢個精神延續落去」，亦指「希望香港人撐住香港」。

新南威爾斯州州參議員Tony Sheldon亦有出席，他指現時中國共產黨當初承諾的一國兩制已受損，因此在澳洲的人應為民主自由「站在一起」。他亦認為，在1989年六四事件後，時任總理Bob Hawke為居澳中國人提供移民機會，認為現時澳洲政府亦應為港人提供簽證以外、成為永久居民或公民的機會。

獨立記者Michael Cox則指，自己看到香港新聞時都感到難受，亦認為港人很容易感到孤獨，因此活在自由國度的人有責任表達自己立場，亦指「民主不是禮物」，是要靠爭取而成。

在日民眾辦遊行集會 盼訂立日版的《馬格尼茲人權法案》

日本東京亦有舉辦6.12遊行活動，約有250人參與。主辦方指，兩年以來港人面對日漸強大的打壓，包括《港區國安法》、禁止街頭運動等，仍希望港人仍存有希望，「我們相信只要不放棄，黎明一刻終會到來」，亦提到日本已建立跨黨派的「對中政策議員聯盟」和「人權外交聯盟」，或有機會訂立日版的《馬格尼茲人權法案》。

此外，在南韓首爾亦有舉行有關6.12的展覽，新西蘭奧克蘭則有大批港人舉行集會，並製作連儂牆為香港人打氣，並展示有關2019年抗爭的歷史。新西蘭基督城亦有集會，場地展示一個身穿黃色雨衣的人形衣架，悼念19年6月15日反修例運動期間，墮樓身亡的梁凌杰。

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