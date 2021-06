6.12兩周年,無論是離開的或留低的,全球港人在這個痛苦時刻,仍然同呼同吸。澳洲悉尼、布里斯班、阿德萊德及珀斯均有舉辦集會,其中悉尼集會有超過200人出席,眾人高呼「光復香港、時代革命」、「Free Hong Kong」口號,並合唱《願榮光歸香港》。有人穿上黑衣並戴上「豬嘴」口罩,高舉「光時」旗幟。

流亡澳洲的前立法會議員許智峯亦有出席,他指6.12是他「決志」到街頭抗爭的關鍵日,隨後與年輕人一同抗爭,更成為他作為議員最光榮的時刻,呼籲海外港人應利用自由,繼續抗爭和發聲,「香港人要行埋一齊,要行多步,將呢個精神延續落去」。

澳洲港人為在港在囚「手足」集氣

澳洲多城集會由多個組織舉辦,主辦之一的組織「澳港聯」於facebook指,6.12集會是希望在澳洲的香港人再次為仍留在香港的手足、囚於牆內的手足集氣,「雖然光明未知何日而至,但走在黑暗隧道裡,有你也有我,我們並不孤單」。港人組織NSW HongKongers則籌辦悉尼集會,名為「Be the voice of the voiceless」(無聲者的聲音),海報上亦有「Stand up against the CCP」(站起來對抗中國共產黨)的標語。

集會於悉尼市政廳舉行,歷時超過1小時。眾人先高呼「光復香港、時代革命」、「Free Hong Kong」口號,合唱《願榮光歸香港》。不少出席者均身穿黑衣,部份佩戴「豬嘴」口罩和高舉「光時」旗幟。大會亦收集給在囚抗爭者的信,亦有準備位置和文具,讓出席者即場寫信。

相關報道:英10城市集會遊行紀念 過千人齊聚倫敦 羅冠聰:我做每件事都係為盡早返香港

許智峯:海外港人應繼續抗爭和發聲

流亡澳洲的前立法會議員許智峯亦有出席。他發言時指,自己離開香港已達半年,「一直都無試過同一時間見到咁多香港人,嗌住咁多香港人口號」,心情感到非常激動。

許亦分享自己兩年前6.12的心情,他指,當天原本自己要出席立法會會議,審議《逃犯條例》,「但係我好開心我入唔到去,因為立法會已經被所有年輕人包圍住,條例唔係我哋立法會議員擋住,係香港嘅年輕人,冒住法律風險、自己條命出去闖」。

「我唔會企喺佢哋後面,要企喺前面幫手擋住」

許智峯續指,當天防暴警狂發射催淚彈,用上不同武器對抗年輕人,令他「決志」要與年輕人一起到街頭抗爭,「以後佢哋去邊度,我就去到邊度,我唔會企喺佢哋後面,要企喺前面幫手擋住」。他亦認為,相比起在議會發言,街頭抗爭令他對議員身份更感榮幸。最後,許亦呼籲海外港人要多利用自己的自由,繼續抗爭和發聲,令國際社會上的議員幫助香港,「我哋要行埋一齊,要行多步,將呢個精神延續落去」,亦指「希望香港人撐住香港」。

新南威爾斯州州參議員Tony Sheldon亦有出席,他指現時中國共產黨當初承諾的一國兩制已受損,因此在澳洲的人應為民主自由「站在一起」。他亦認為,在1989年六四事件後,時任總理Bob Hawke為居澳中國人提供移民機會,認為現時澳洲政府亦應為港人提供簽證以外、成為永久居民或公民的機會。

獨立記者Michael Cox則指,自己看到香港新聞時都感到難受,亦認為港人很容易感到孤獨,因此活在自由國度的人有責任表達自己立場,亦指「民主不是禮物」,是要靠爭取而成。

在日民眾辦遊行集會 盼訂立日版的《馬格尼茲人權法案》

日本東京亦有舉辦6.12遊行活動,約有250人參與。主辦方指,兩年以來港人面對日漸強大的打壓,包括《港區國安法》、禁止街頭運動等,仍希望港人仍存有希望,「我們相信只要不放棄,黎明一刻終會到來」,亦提到日本已建立跨黨派的「對中政策議員聯盟」和「人權外交聯盟」,或有機會訂立日版的《馬格尼茲人權法案》。

此外,在南韓首爾亦有舉行有關6.12的展覽,新西蘭奧克蘭則有大批港人舉行集會,並製作連儂牆為香港人打氣,並展示有關2019年抗爭的歷史。新西蘭基督城亦有集會,場地展示一個身穿黃色雨衣的人形衣架,悼念19年6月15日反修例運動期間,墮樓身亡的梁凌杰。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)