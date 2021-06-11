本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港疫情再度緩和，至昨日（11日）再度錄得0個案，是自5月30日之後，再次沒有錄得確診個案，而衞生署亦已連續6日未有舉行疫情記者會。而上周六（5日）出現首宗本地社區變種病毒個案，居於天水圍的17歲少女，衞生防護中心昨日表示，經過病毒基因排序比對後，至今仍未找到源頭。

另外政府昨日公佈下周五（18日）起，收緊南韓及哥倫比亞到港人士的登機要求。政府指，經過監察相關地區疫情發展、以及變異病毒株的流行程度，對本港可能構成的輸入風險，將南韓及哥倫比亞由C組中風險地區轉為B組高風險地區，6月18日起開始生效。

所有在登機當天或之前14天曾逗留B組指明地區人士，須於登機時出示預定起飛時間前72小時內的核酸檢測陰性結果證明，以及其在香港指定檢疫酒店預訂房間的確認書。抵港後須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，其間接受4次檢測；而已完成疫苗接種的抵港人士則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，其間接受3次檢測，之後7天自行監察，及於抵港第16天和第19天接受強制檢測。

另外政府昨日公佈強制檢測名單，其中早前帶變種病毒確診的天水圍17歲少女，其就讀的伊利沙伯中學舊生會湯國華中學需再度檢測。至於另外有5間學校因為出現上呼吸道感染，而需要強制檢測。任何在5月29日至6月11日期間曾身處相關學校或指定學級超過兩小時的人士，須於6月13日或之前接受檢測。受檢人士若在6月9至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6月11日強制檢測公告

再次檢測指明地方

●天水圍伊利沙伯中學舊生會湯國華中學（5月15日至6月4日曾身處）

學校

●葵涌東華三院香港鑪峯獅子會幼兒園

●深水埗德貞幼稚園

●土瓜灣聖公會牧愛幼稚園

●元朗博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校一年級

●屯門保良局梁周順琴小學二年級

衞生署長者健康中心每周增至4日服務

因應疫情緩和，衞生署轄下18間長者健康中心由6月15日開始，由每星期提供3日服務，增加至提供4日服務，而現時已暫停的非預約診療服務亦會逐漸恢復正常。所有到診人士和訪客必須佩戴口罩，並需進行體溫檢查。

新增2間第四輪檢疫酒店 總數增至33間

政府公佈新增2間第4輪指定檢疫酒店，連同5月20日公佈的31間酒店，第四輪酒店共33間，提供房間約9,000間。政府表示，第四輪指定檢疫酒店所提供房間的數目，可因應需求在有需要時調整。若連同部份酒店可提供的備用房間，第四輪指定檢疫酒店可提供的房間數目逾11,000間。合約期由6月20日起至8月31日。

新增的2間檢疫酒店分別為灣仔區的香港銅鑼灣皇冠假日酒店及油尖旺區的香港喜來登酒店，合共額外提供房間約500間。目前一共有8間檢疫酒店位於中西區，灣仔區有7間，九龍城區及油尖旺區各自亦有5間。

政府表示，鑑於近日對指定檢疫酒店需求的增加，決定進一步加大第4輪檢疫酒店的房間供應。除與早前已公佈的第4輪檢疫酒店商討開放備用房間以供預約外，亦聯絡了早前有意參與第4輪計劃但未獲邀的合適酒店，並了解其繼續參與的意向後，落實新增2間第4輪檢疫酒店。

運輸署為的士及公共小巴司機提供自願檢測服務

運輸署由5月31日至6月13日，為期2星期，為的士、公共小巴司機及本地渡輪營辦商僱員提供新一輪自願檢測服務。的士及公共小巴司機可於上月29日起在運輸署專設的網上預約系統登記預約。預約時需提供香港身份證號碼、揀選預約時段和專屬檢測中心，以及填寫聯絡電話號碼以便接收電話短訊通知。

●香港島林士街停車場（至6月13日）

●九龍黃大仙公共運輸總站停車場（至6月13日）

●新界葵芳葵義路停車場（至6月13日）

●新界元朗德業街近石油氣加氣站的路旁停車處（至6月13日）

●大嶼山港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處（6月10及11日）

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設10多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

位於中環愛丁堡廣場及黃大仙廣場的流動採樣站會延長服務日期至6月27日，位於元朗安興遊樂場的流動採樣站會延長服務日期至6月30日。位於天水圍天瑞體育館及東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至7月11日。

食物及衞生局公佈，政府經檢視各社區檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定延長18間社區檢測中心的運作。而其中12間延長運作的檢測中心將更換服務承辦商，故在個別日子將暫停開放。其餘6間檢測中心，包括灣仔禮頓山社區會堂、東區鰂魚涌社區會堂、南區利東社區會堂、九龍城土瓜灣體育館、油塘社區會堂及坑口社區會堂，將如常每日運作。另外，位於沙田馬鞍山體育館及青衣體育館的社區檢測中心將於6月15日後停止運作，位於天水圍天晴社區會堂的社區檢測中心將於6月30日後停止運作。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至6月27日）

●黃大仙廣場（至6月27日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至6月13日）

●旺角麥花臣遊樂場（至6月13日）

●尖沙嘴漢口中心外（至6月13日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至6月27日）

●元朗安興遊樂場（至6月30日）

●天水圍天瑞體育館（至7月11日）

●屯門建生社區會堂（至6月27日）

●大埔社區中心籃球場（至6月27日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至7月11日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至6月27日）

●大角嘴櫸樹街（至6月13日）

●天水圍天盛苑盛譽閣對出有蓋行人通道旁的空地（6月16及23日）

●沙田大會堂廣場（至6月27日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至6月13日）

6月份周日及端午節續設流動採樣站為外傭檢測

勞工處宣佈，6月份的周日及端午節（14日）繼續在外傭經常聚集地點設流動採樣站，提供病毒病檢測服務。4個流動採樣站分別設於中環遮打花園（近港鐵中環站J2出口）、銅鑼灣維多利亞公園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）、荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）及荃灣公園大河道入口（近港鐵荃灣西站D出口）。

流動採樣站於6月份的周日（6日、13日、20日及27日）及端午節（14日）開放，時間為上午10時至下午5時。外傭須帶備香港身份證或護照，並即場於政府網站登記個人資料，以便接收電話短訊通知檢測結果。屆時檢測承辦商會為接受檢測的外傭提供鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集服務。

街巿檔販等特定群組檢測網上登記延至6月30日

食環署表示，除為上水屠房從業員提供定期檢測服務外，亦會繼續為特定群組，包括高接觸群組的街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費病毒病檢測服務。計劃的網上登記截止日期已延至6月30日，曾經登記並已接受檢測的高接觸群組亦可再次登記。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈將展開第17輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月25日至7月8日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於6月11日至24日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於6月11日至24日期間值勤，須於5月28日至6月10日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至6月11日16:15）

11,874宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

3人出院（第11862、11864、11869號個案），共11,593人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

41名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘39人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至6月10日10:20）

內地最新疫情：周三（9日）新增21宗確診個案，其中6宗屬本土個案，均來自廣東；其餘15宗屬境外輸入病例，分別為上海7宗、廣東3宗、陝西2宗及浙江、四川、雲南各1宗。內地累計確診病例91,337宗，死亡病例共4,636宗。

台灣截至8日，累計確診病例11,968宗，死亡病例共333宗。

外國疫情（截至6月11日08:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.74億、死亡人數超過376萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,342萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.8萬。印度確診人數突破2,918萬，死亡人數超過35.9萬。巴西確診人數超過1,721萬，死亡人數超過48.2萬。法國、土耳其、俄羅斯確診超過500萬。英國、意大利、阿根廷確診則突破400萬。德國、西班牙、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有伊朗、波蘭、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●美國將購買5億劑輝瑞疫苗，透過世界衞生組織「疫苗全球取得機制」（COVAX），在2022年中前捐贈給92個低收入國家和非洲聯盟，協助加快結束疫情和提高民主強國的戰略地位。總統拜登在七大工業國組織峯會前夕宣佈美國捐贈疫苗，並促請全球領袖與他一起與窮國分享疫苗。他表示美國將與盟友帶領全球走出疫情。法國總統馬克龍形容這是「極好的消息」，「我認為歐盟至少需要有與美國同等規模的野心」。

英國首相約翰遜亦承諾英國明年內將捐出至少1億劑疫苗，包括500萬劑未來數周捐出的疫苗。他說，G7領袖預料會同意在2022年捐出10億劑疫苗，以結束全球疫情。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐盟的目標是在本年底前，捐贈至少1億劑疫苗予中低收入國家。

●正當數以百萬劑強生(Johnson & Johnson)疫苗將屆使用期限前，強生宣佈美國食品藥物管理局(FDA)已把其單劑疫苗在雪櫃的保存期，由3個月延長至4個半月。由於擔心疫苗安全，強生為美國國內生產的2100萬劑疫苗，近半仍未使用。

●巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）表示衞生部長正準備新措施，讓已完成接種疫苗或曾經感染病毒而康復人士，毋須再戴口罩。儘管巴西死於疫情的人數全球第二高，但博爾索納羅一直反對封城和社交距離措施。他周四說，檢疫隔離只應針對受感染人士。

另一方面，巴西最高法院周四裁定巴西可在疫情下舉辦美洲國家盃足球賽，在球賽開始前3天，為主辦球賽清除障礙。雖然法院投票仍未完成，但最高法院11名法官中，已有6人決定不接納主辦球賽會帶來不可接受健康風險的論據。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,426,302 (598,716)

印度 29,183,121 (359,676)

巴西 17,210,969 (482,019)

法國 5,791,600 (110,432)

土耳其 5,313,098 (48,524)

俄羅斯 5,108,217 (123,178)

英國 4,558,926 (128,131)

意大利 4,239,868 (126,855)

阿根廷 4,066,156 (83,941)

西班牙 3,729,458 (80,465)

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