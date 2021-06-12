中聯辦主任駱惠寧今日在論壇上指，「那些叫囂結束一黨專政」的人，是在毀壞一國兩制的制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵，矛頭直指支聯會。不過，在傍晚時分，本報到中聯辦網站，卻發現中聯辦刪走這一句全日的焦點，其後補回。中新社亦全段刪走，發撤稿通知。有時事評論員認為，中聯辦的做法是免致問題去到一個死位，或擔心香港執法部門隨時理解錯誤，加速行動。

駱惠寧在致詞中指出，中共是憲法規定的中國特色社會主義的領導者，也是一國兩制事業的創立者，沒有誰比中共更深切懂得一國兩制的價值、初心，然後他便說：「那些叫囂結束一黨專政、否定黨對一國兩制事業領導的人，那些企圖把香港作為地緣政治的棋子、遏制中國的工具、滲透內地橋頭堡的人，是在毀壞一國兩制制度根基，是香港繁榮穩定的真正大敵。」

他發言後，不少新聞網站已一句不漏全文轉載，包括《香港01》、《文匯報》等，可是中聯辦網站上載此演詞時，卻刪走了駱惠寧全日最重要的一句話：「那些叫囂結束一黨專政……」原本也有引述此句的中新社，亦在發稿系統發出「撤稿通知」，將該段全部刪走。駱惠寧如此關鍵的一句話突然被刪走，背後原因即時引起猜疑。不過，過了一會，中聯辦更新演詞，把該句上載至文中。

劉銳紹：政權也知單應一句話難入罪

時事評論員劉銳紹認為，這個舉動明顯有含義，是有策略而審慎，免致針對支聯會的問題去到一個「死位」，因為政權也知道，現時單憑「結束一黨專政」一句話，即使在《國安法》下難以入罪，所以駱惠寧先把「結束一黨專政」定性，讓傳媒報道夠了，「講嘅效果出嚟」。若然在文字上也有此紀錄，或許會令執法部門加速針對支聯會。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）